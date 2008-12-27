14 главных выставок весны в Петербурге Ансельм Кифер в Эрмитаже, Сальвадор Дали в Музее Фаберже и история нижнего белья от Музея Виктории и Альберта
14 главных выставок весны в Петербурге Ансельм Кифер в Эрмитаже, Сальвадор Дали в Музее Фаберже и история нижнего белья от Музея Виктории и Альберта
12 выставок зимы в Петербурге Ретроспектива Айвазовского, современное искусство Греции, Мариано Фортуни и другие главные события сезона
12 выставок зимы в Петербурге Ретроспектива Айвазовского, современное искусство Греции, Мариано Фортуни и другие главные события сезона
Купить арт-альбом в петербурге Праздничная пора уже на носу, а вопрос о том, что кому дарить,у большинства, до сих пор остается открытым. Возможно,наш вариант подарка не самый оригинальный, не самый дешевый и он точно будет стоять на полке. Но даже если этот пост не поможет определится стем,ЧТО подарить, то может хоть подскажет, ГДЕ это искать.