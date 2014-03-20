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Принципы Петра Порошенко, Roshen
Hopes & Fears
Принципы Петра Порошенко, RoshenНовый президент Украины, а в прошлом успешный предприниматель Пётр Порошенко — о бизнес-кредитах, правилах найма сотрудников и формуле успеха любой компании.
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Принципы Петра Порошенко, Roshen
Hopes & Fears

Принципы Петра Порошенко, Roshen Новый президент Украины, а в прошлом успешный предприниматель Пётр Порошенко — о бизнес-кредитах, правилах найма сотрудников и формуле успеха любой компании.

Новости

Фабрики Roshen в Липецке возобновили работу

Руководству удалось уладить возникшие проблемы

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Новости

Фабрики Roshen в Липецке возобновили работу Руководству удалось уладить возникшие проблемы

Новости

Украинские власти требуют от России объяснений по поводу захвата Roshen

Они уважают российских инвесторов, несмотря на события в Крыму, и поэтому требуют такого же отношения в ответ

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Новости

Украинские власти требуют от России объяснений по поводу захвата Roshen Они уважают российских инвесторов, несмотря на события в Крыму, и поэтому требуют такого же отношения в ответ