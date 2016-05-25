В РОСИЗО откроется выставка художников с особой ментальностью
Они все участники петербургского проекта «Новые городские»
ГЦСИ перейдет от РОСИЗО к Пушкинскому музею
Минкультуры обвинило РОСИЗО в неисполнении обязательств, хотя министерство само передало центр три года назад
Власти отказались от строительства здания ГЦСИ на Ходынском поле
Вместо музея там обустроят парк
Начался прием заявок на получение премии «Инновация» за успехи в современном искусстве
Сумма вознаграждения в основных номинациях составляет 500 тысяч рублей
Экс-директор ГЦСИ возглавил музей древнерусского искусства имени Рублёва
Ранее РОСИЗО и ГЦСИ объединили в одну структуру, и Миндлин оставил свой пост
Зачем Минкультуры объединяет РОСИЗО и ГЦСИ? The Village узнал, чего ждать от единого центра современного искусства
РОСИЗО и Центр современного искусства объединяют
Новую структуру возглавит нынешний руководитель РОСИЗО Сергей Перов