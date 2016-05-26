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ГЦСИ перейдет от РОСИЗО к Пушкинскому музею

Минкультуры обвинило РОСИЗО в неисполнении обязательств, хотя министерство само передало центр три года назад

ГЦСИ перейдет от РОСИЗО к Пушкинскому музею
Минкультуры обвинило РОСИЗО в неисполнении обязательств, хотя министерство само передало центр три года назад

Начался прием заявок на получение премии «Инновация» за успехи в современном искусстве

Сумма вознаграждения в основных номинациях составляет 500 тысяч рублей

Начался прием заявок на получение премии «Инновация» за успехи в современном искусстве
Сумма вознаграждения в основных номинациях составляет 500 тысяч рублей

Зачем Минкультуры объединяет РОСИЗО и ГЦСИ?
Зачем Минкультуры объединяет РОСИЗО и ГЦСИ? The Village узнал, чего ждать от единого центра современного искусства
Зачем Минкультуры объединяет РОСИЗО и ГЦСИ?

Зачем Минкультуры объединяет РОСИЗО и ГЦСИ?
The Village узнал, чего ждать от единого центра современного искусства