ГЦСИ перейдет от РОСИЗО к Пушкинскому музею
Минкультуры обвинило РОСИЗО в неисполнении обязательств, хотя министерство само передало центр три года назад
ГЦСИ перейдет от РОСИЗО к Пушкинскому музею Минкультуры обвинило РОСИЗО в неисполнении обязательств, хотя министерство само передало центр три года назад
Начался прием заявок на получение премии «Инновация» за успехи в современном искусстве
Сумма вознаграждения в основных номинациях составляет 500 тысяч рублей
Начался прием заявок на получение премии «Инновация» за успехи в современном искусстве Сумма вознаграждения в основных номинациях составляет 500 тысяч рублей
Зачем Минкультуры объединяет РОСИЗО и ГЦСИ? The Village узнал, чего ждать от единого центра современного искусства