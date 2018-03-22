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Новости

Ни один магазинный шашлык не прошел проверку Росконтроля

Для летнего отдыха с мангалом лучше замариновать мясо дома

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Новости

Ни один магазинный шашлык не прошел проверку Росконтроля Для летнего отдыха с мангалом лучше замариновать мясо дома

Новости

Лучший молотый кофе на каждый день

Какую марку лучше взять в супермаркете

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Новости

Лучший молотый кофе на каждый день Какую марку лучше взять в супермаркете

Новости

Ни один бренд шоколадных батончиков не прошел проверку Росконтроля

Всего конфеты оценили по 100 параметрам

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Новости

Ни один бренд шоколадных батончиков не прошел проверку Росконтроля Всего конфеты оценили по 100 параметрам

Новости

Лучшие марки халвы по версии Росконтроля

Специалисты исследовали продукты по 60 параметрам безопасности

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Новости

Лучшие марки халвы по версии Росконтроля Специалисты исследовали продукты по 60 параметрам безопасности

Новости

Лучшие марки кетчупа по версии Росконтроля

По итогам проверки в четырех образцах был обнаружен крахмал

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Новости

Лучшие марки кетчупа по версии Росконтроля По итогам проверки в четырех образцах был обнаружен крахмал

Новости

Шесть из семи популярных творожных сырков не прошли проверку на безопасность

Данные исследования приводит Росконтроль

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Новости

Шесть из семи популярных творожных сырков не прошли проверку на безопасность Данные исследования приводит Росконтроль

Новости

Большая часть сыра в магазинах является фальсификатом

Чаще подделки встречаются в продуктах на развес

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Новости

Большая часть сыра в магазинах является фальсификатом Чаще подделки встречаются в продуктах на развес