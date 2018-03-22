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Ни один магазинный шашлык не прошел проверку Росконтроля
Для летнего отдыха с мангалом лучше замариновать мясо дома
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Ни один магазинный шашлык не прошел проверку Росконтроля Для летнего отдыха с мангалом лучше замариновать мясо дома
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Лучший молотый кофе на каждый день Какую марку лучше взять в супермаркете
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Ни один бренд шоколадных батончиков не прошел проверку Росконтроля
Всего конфеты оценили по 100 параметрам
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Ни один бренд шоколадных батончиков не прошел проверку Росконтроля Всего конфеты оценили по 100 параметрам
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Лучшие марки халвы по версии Росконтроля
Специалисты исследовали продукты по 60 параметрам безопасности
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Лучшие марки халвы по версии Росконтроля Специалисты исследовали продукты по 60 параметрам безопасности
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Лучшие марки кетчупа по версии Росконтроля
По итогам проверки в четырех образцах был обнаружен крахмал
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Лучшие марки кетчупа по версии Росконтроля По итогам проверки в четырех образцах был обнаружен крахмал
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Шесть из семи популярных творожных сырков не прошли проверку на безопасность
Данные исследования приводит Росконтроль
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