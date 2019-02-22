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Дептранс предложил художникам расписать поезд московского метрополитена
Заявку на участие можно отправить до 15 августа
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Дептранс предложил художникам расписать поезд московского метрополитена Заявку на участие можно отправить до 15 августа
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Художникам предлагают расписать окна смотровой в «Москва-Сити» за 100 тысяч рублей
Поучаствовать в конкурсе можно до 10 июня
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Художникам предлагают расписать окна смотровой в «Москва-Сити» за 100 тысяч рублей Поучаствовать в конкурсе можно до 10 июня
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Жостовская фабрика открыла художественную студию в центре Москвы
Она находится около метро «Сухаревская»
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