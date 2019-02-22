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Новости

Дептранс предложил художникам расписать поезд московского метрополитена

Заявку на участие можно отправить до 15 августа

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Новости

Дептранс предложил художникам расписать поезд московского метрополитена Заявку на участие можно отправить до 15 августа

Новости

Художникам предлагают расписать окна смотровой в «Москва-Сити» за 100 тысяч рублей

Поучаствовать в конкурсе можно до 10 июня

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Новости

Художникам предлагают расписать окна смотровой в «Москва-Сити» за 100 тысяч рублей Поучаствовать в конкурсе можно до 10 июня

Новости

Жостовская фабрика открыла художественную студию в центре Москвы

Она находится около метро «Сухаревская»

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Новости

Жостовская фабрика открыла художественную студию в центре Москвы Она находится около метро «Сухаревская»