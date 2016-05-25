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Мосгордума одобрила установку памятников Самуилу Маршаку и Аркадию Кошко

Возведение памятников должен одобрить мэр города

Мосгордума одобрила установку памятников Самуилу Маршаку и Аркадию Кошко
Возведение памятников должен одобрить мэр города

В центре Москвы установят памятник Маршаку

Монумент появится на Лялиной площади

В центре Москвы установят памятник Маршаку
Монумент появится на Лялиной площади

В саду «Эрмитаж» пройдёт «День Иерусалима»

В программе фестиваля — кулинарные мастер-классы, лекции по бизнесу и выставка арт-объектов

В саду «Эрмитаж» пройдёт «День Иерусалима»
В программе фестиваля — кулинарные мастер-классы, лекции по бизнесу и выставка арт-объектов