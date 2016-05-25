Мосгордума одобрила установку памятников Самуилу Маршаку и Аркадию Кошко
Возведение памятников должен одобрить мэр города
Мосгордума одобрила установку памятников Самуилу Маршаку и Аркадию Кошко Возведение памятников должен одобрить мэр города
В центре Москвы установят памятник Маршаку
Монумент появится на Лялиной площади
В центре Москвы установят памятник Маршаку Монумент появится на Лялиной площади
В саду «Эрмитаж» пройдёт «День Иерусалима»
В программе фестиваля — кулинарные мастер-классы, лекции по бизнесу и выставка арт-объектов