В центре Москвы установят памятник Маршаку Монумент появится на Лялиной площади
На Лялиной площади в Москве установят памятник поэту Самуилу Маршаку. Об этом сообщает ТАСС.
«Есть предложение провести конкурс на внешний облик скульптуры и проголосовать за то, чтобы поставить памятник Маршаку. Принято единогласно», — сказал председатель комиссии Москвы по монументальному искусству Игорь Воскресенский.
Финансировать создание и установку памятника намерен благотворительный фонд «Российский еврейский конгресс». Стоимость установки памятника и проведения конкурса для поиска подрядчика оценивается в 10 миллионов рублей.
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