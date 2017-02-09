На Лялиной площади в Москве установят памятник поэту Самуилу Маршаку. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть предложение провести конкурс на внешний облик скульптуры и проголосовать за то, чтобы поставить памятник Маршаку. Принято единогласно», — сказал председатель комиссии Москвы по монументальному искусству Игорь Воскресенский.

Финансировать создание и установку памятника намерен благотворительный фонд «Российский еврейский конгресс». Стоимость установки памятника и проведения конкурса для поиска подрядчика оценивается в 10 миллионов рублей.