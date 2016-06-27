Российское авторское общество заявило о выводе из него сотен миллионов рублей
Таково предварительное заключение аудита о деятельности бывшего топ-менеджмента
Российское авторское общество заявило о попытке рейдерского захвата
В РАО рассказали о желании неизвестных лиц неправомерно отстранить арестованного главу организации от полномочий
Летающий автомобиль Toyota, новая Prisma и ажиотаж из-за VR-порно
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Главу Российского авторского общества арестовали до 17 августа
Защита Федотова обещает обжаловать решение суда
Главу Российского авторского общества задержали по делу о мошенничестве
Следствие полагает, что РАО нанесли ущерб на сумму в полмиллиарда рублей
В офисе Российского авторского общества проходят обыски (обновлено)
Предполагается, что они связаны с делом о махинациях в организации