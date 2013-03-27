Футбольный агент The Village анонимно поговорил с тремя футбольными агентами — о зарплатах спортсменов, конфликте с РФС и развращённости молодёжи
Футбольный агент The Village анонимно поговорил с тремя футбольными агентами — о зарплатах спортсменов, конфликте с РФС и развращённости молодёжи
CG Quorum: Компания, которая находит желающих работать на заводе Военный переводчик Григорий Котомин предложил рынку услуги рекрутинга под ключ. Он готов полностью укомплектовать производство кадрами, начиная с директора и заканчивая рабочими.
CG Quorum: Компания, которая находит желающих работать на заводе Военный переводчик Григорий Котомин предложил рынку услуги рекрутинга под ключ. Он готов полностью укомплектовать производство кадрами, начиная с директора и заканчивая рабочими.
«Везёт всем»: Как заработать на бирже перевозок Ростовские предприниматели начинали с каталогов местных саун, а потом создали онлайн-сервис, позволяющий найти лучшие условия для перевозки почти любого груза.