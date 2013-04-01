вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

В России стали намного меньше покупать алкоголь

Рост продаж показали только фруктовые вина

0
Новости

В России стали намного меньше покупать алкоголь Рост продаж показали только фруктовые вина

Чужие идеи: Чему сеть «Избёнка» научилась у английских конкурентов
Менеджмент
Чужие идеи: Чему сеть «Избёнка» научилась у английских конкурентовОснователь сетей «Избёнка» и «ВкусВилл» Андрей Кривенко рассказал H&F о том, как встретился с представителями английских супермаркетов и чему у них научился.
4
Чужие идеи: Чему сеть «Избёнка» научилась у английских конкурентов
Менеджмент

Чужие идеи: Чему сеть «Избёнка» научилась у английских конкурентов Основатель сетей «Избёнка» и «ВкусВилл» Андрей Кривенко рассказал H&F о том, как встретился с представителями английских супермаркетов и чему у них научился.

Возьми с полки: Константин Самойлов (Fitoguru) о бизнесе на фитонапитках
Менеджмент
Возьми с полки: Константин Самойлов (Fitoguru) о бизнесе на фитонапиткахЭтикетки функционального напитка Fitoguru обещают улучшение зрения и интеллектуальных способностей. О том, как поставить на полки новый товар, H&F рассказал его создатель.
3
Возьми с полки: Константин Самойлов (Fitoguru) о бизнесе на фитонапитках
Менеджмент

Возьми с полки: Константин Самойлов (Fitoguru) о бизнесе на фитонапитках Этикетки функционального напитка Fitoguru обещают улучшение зрения и интеллектуальных способностей. О том, как поставить на полки новый товар, H&F рассказал его создатель.