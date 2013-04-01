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В России стали намного меньше покупать алкоголь Рост продаж показали только фруктовые вина
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Чужие идеи: Чему сеть «Избёнка» научилась у английских конкурентовОснователь сетей «Избёнка» и «ВкусВилл» Андрей Кривенко рассказал H&F о том, как встретился с представителями английских супермаркетов и чему у них научился.
Менеджмент
Чужие идеи: Чему сеть «Избёнка» научилась у английских конкурентов Основатель сетей «Избёнка» и «ВкусВилл» Андрей Кривенко рассказал H&F о том, как встретился с представителями английских супермаркетов и чему у них научился.
Менеджмент
Возьми с полки: Константин Самойлов (Fitoguru) о бизнесе на фитонапиткахЭтикетки функционального напитка Fitoguru обещают улучшение зрения и интеллектуальных способностей. О том, как поставить на полки новый товар, H&F рассказал его создатель.
Менеджмент