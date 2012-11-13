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Weekend

Тестировщик игрушек для взрослых

Сеть магазинов укрепления семьи «Розовый кролик» ищет профессионала на должность тестировщика игрушек для взрослых

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Weekend

Тестировщик игрушек для взрослых Сеть магазинов укрепления семьи «Розовый кролик» ищет профессионала на должность тестировщика игрушек для взрослых

Город

Короткое замыкание, БДСМ-кража и провал у Ботанического сада

Заработавшие спустя три месяца аппараты по пополнению «Подорожника», БДСМ-кража в секс-шопе, провал дороги у Ботанического сада и другие важные городские новости уходящей недели

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Город

Короткое замыкание, БДСМ-кража и провал у Ботанического сада Заработавшие спустя три месяца аппараты по пополнению «Подорожника», БДСМ-кража в секс-шопе, провал дороги у Ботанического сада и другие важные городские новости уходящей недели

Ситуация

БДСМ-товары на крупную сумму

Из магазина «Розовый кролик» неизвестные похитили дневную выручку и товары на крупную сумму, предварительно обезвредив продавца атрибутикой для БДСМ

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Ситуация

БДСМ-товары на крупную сумму Из магазина «Розовый кролик» неизвестные похитили дневную выручку и товары на крупную сумму, предварительно обезвредив продавца атрибутикой для БДСМ

Магазины

В Петербурге открылся эротический гипермаркет с музеем и лекторием

В Невском районе с августа работает эротический гипермаркет, где в скором времени появится круглосуточный музей секса, галерея эротического искусства, бесплатный кабинет сексолога и лекторий.

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Магазины

В Петербурге открылся эротический гипермаркет с музеем и лекторием В Невском районе с августа работает эротический гипермаркет, где в скором времени появится круглосуточный музей секса, галерея эротического искусства, бесплатный кабинет сексолога и лекторий.