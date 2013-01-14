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Новости

RSS-ридер The Old Reader передадут другой команде

Создатели проекта отказались от идеи ограничения доступа к сервису

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Новости

RSS-ридер The Old Reader передадут другой команде Создатели проекта отказались от идеи ограничения доступа к сервису

Новости

Рынок готовится к закрытию Google Reader

Продукты-конкуренты набирают обороты

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Новости

Рынок готовится к закрытию Google Reader Продукты-конкуренты набирают обороты

Новости

Отголоски закрытия Google Reader: читалка Feedly получила полмиллиона юзеров

Закрытие Google Reader помогло конкурентам

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Новости

Отголоски закрытия Google Reader: читалка Feedly получила полмиллиона юзеров Закрытие Google Reader помогло конкурентам

Новости

Агрегатор новостей Digg запустит свою RSS-читалку

Она выйдет в свет во второй половине 2013 года

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Новости

Агрегатор новостей Digg запустит свою RSS-читалку Она выйдет в свет во второй половине 2013 года

Новости

Google закрывает RSS-читалку Google Reader

Сервис теряет популярность, считает компания

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Новости

Google закрывает RSS-читалку Google Reader Сервис теряет популярность, считает компания

Новости

Создатель RSS и Reddit Аарон Шварц покончил с собой

Он был найден мёртвым в своей квартире

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Новости

Создатель RSS и Reddit Аарон Шварц покончил с собой Он был найден мёртвым в своей квартире