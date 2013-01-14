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RSS-ридер The Old Reader передадут другой команде
Создатели проекта отказались от идеи ограничения доступа к сервису
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RSS-ридер The Old Reader передадут другой команде Создатели проекта отказались от идеи ограничения доступа к сервису
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Рынок готовится к закрытию Google Reader Продукты-конкуренты набирают обороты
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Отголоски закрытия Google Reader: читалка Feedly получила полмиллиона юзеров
Закрытие Google Reader помогло конкурентам
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Отголоски закрытия Google Reader: читалка Feedly получила полмиллиона юзеров Закрытие Google Reader помогло конкурентам
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Агрегатор новостей Digg запустит свою RSS-читалку
Она выйдет в свет во второй половине 2013 года
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Агрегатор новостей Digg запустит свою RSS-читалку Она выйдет в свет во второй половине 2013 года
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