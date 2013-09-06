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Перенос доменов в России сделают платным и переведут в онлайн
Предполагается, что в первую очередь это упростит деятельность профессиональных веб-мастеров и киберсквоттеров
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Перенос доменов в России сделают платным и переведут в онлайн Предполагается, что в первую очередь это упростит деятельность профессиональных веб-мастеров и киберсквоттеров
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ФАС проверит регистратора доменов Ru-Center
С соответствующей просьбой к регулятору обратился член Совета Федерации Антон Беляков
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ФАС проверит регистратора доменов Ru-Center С соответствующей просьбой к регулятору обратился член Совета Федерации Антон Беляков
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Письмо с требованиями заблокировать сайт телеканала «Дождь» могло быть подделкой
Подмосковная полиция сообщила, что поступившее в Ru-Center письмо с требованиями ограничить доступ к сайту телеканала — ошибка
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