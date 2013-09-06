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Новости

Перенос доменов в России сделают платным и переведут в онлайн

Предполагается, что в первую очередь это упростит деятельность профессиональных веб-мастеров и киберсквоттеров

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Новости

Перенос доменов в России сделают платным и переведут в онлайн Предполагается, что в первую очередь это упростит деятельность профессиональных веб-мастеров и киберсквоттеров

Новости

ФАС проверит регистратора доменов Ru-Center

С соответствующей просьбой к регулятору обратился член Совета Федерации Антон Беляков

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Новости

ФАС проверит регистратора доменов Ru-Center С соответствующей просьбой к регулятору обратился член Совета Федерации Антон Беляков

Новости

Письмо с требованиями заблокировать сайт телеканала «Дождь» могло быть подделкой

Подмосковная полиция сообщила, что поступившее в Ru-Center письмо с требованиями ограничить доступ к сайту телеканала — ошибка

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Новости

Письмо с требованиями заблокировать сайт телеканала «Дождь» могло быть подделкой Подмосковная полиция сообщила, что поступившее в Ru-Center письмо с требованиями ограничить доступ к сайту телеканала — ошибка