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Новости

Детский онлайн-магазин Esky.ru оценили в $24 млн

В ритейлера вложился венчурный фонд ru-Net

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Новости

Детский онлайн-магазин Esky.ru оценили в $24 млн В ритейлера вложился венчурный фонд ru-Net