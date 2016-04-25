Гид The Village
Воскресный бранч в Петербурге: 5 вариантов от 300 до 7 500 рублей Икра и устрицы в «Гранд Отеле Европа», бедро быка на гриле в BeefZavod, жареная корюшка с игристым в «Рубинштейне» и другие варианты
Гид The Village
Воскресный бранч в Петербурге: 5 вариантов от 300 до 7 500 рублей Икра и устрицы в «Гранд Отеле Европа», бедро быка на гриле в BeefZavod, жареная корюшка с игристым в «Рубинштейне» и другие варианты
Гид The Village
Государыня рыбка: Всё, что нужно знать о корюшкеThe Village поговорил с экспертами и составил простой гид по главному петербургскому специалитету
Гид The Village