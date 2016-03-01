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Новое в Петербурге
6 новых ресторанов февраля
Кафе ближневосточной кухни Beirut, ресторан Дмитрия Борисова на улице Рубинштейна, устричный аттракцион в «Охта-парке» и другие
3
Новое в Петербурге
6 новых ресторанов февраля
Кафе ближневосточной кухни Beirut, ресторан Дмитрия Борисова на улице Рубинштейна, устричный аттракцион в «Охта-парке» и другие
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