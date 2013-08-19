Семейный дефолт: Самые известные разводы бизнесменов Сегодня стало известно о том, что сооснователь Google Сергей Брин расстался с супругой после 6 лет брака. Мы выяснили, как проходили разводы известных предпринимателей и как они повлияли на их бизнес.