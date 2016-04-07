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Новости

МГУ стал лидером среди вузов России по трем категориям предметного рейтинга RUR

В категории «Естественные науки» первое место среди отечественных университетов занял МФТИ

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Новости

МГУ стал лидером среди вузов России по трем категориям предметного рейтинга RUR В категории «Естественные науки» первое место среди отечественных университетов занял МФТИ

Город

Лучшие российские вузы по качеству преподавания

За год российские университеты поднялись в международном рейтинге в среднем на 44 позиции

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Город

Лучшие российские вузы по качеству преподавания За год российские университеты поднялись в международном рейтинге в среднем на 44 позиции