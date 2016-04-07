Новости
МГУ стал лидером среди вузов России по трем категориям предметного рейтинга RUR
В категории «Естественные науки» первое место среди отечественных университетов занял МФТИ
Новости
МГУ стал лидером среди вузов России по трем категориям предметного рейтинга RUR В категории «Естественные науки» первое место среди отечественных университетов занял МФТИ
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Лучшие российские вузы по качеству преподавания
За год российские университеты поднялись в международном рейтинге в среднем на 44 позиции
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