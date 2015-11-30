Российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом четыре года
Все из-за старого допингового скандала
ВАДА спустя три года восстановило Россию в правах
РУСАДА оставалось без прав в течение трех лет
«Чемпионат»: Россия лишится права проводить международные соревнования
Новые правила вступают в силу с 1 апреля
ВАДА отказалось восстановить Россию в правах перед Олимпиадой 2018 года
В Олимпийском комитете уверяют, что это не влияет на решение о допуске страны к Играм
Власти утвердили проект здания антидопинговой лаборатории при МГУ
Лаборатория получит аккредитацию только после восстановления в правах Российского антидопингового агентства
Россия потратит 1,7 миллиарда рублей на борьбу с допингом
Сумма рассчитана на период с 2017 по 2019 год
Мутко исключил расформирование Российского антидопингового агентства
Ранее сообщалось о возможности расформирования агентства из-за допингового скандала