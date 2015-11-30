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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом четыре года

Все из-за старого допингового скандала

Российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом четыре года

ВАДА спустя три года восстановило Россию в правах

РУСАДА оставалось без прав в течение трех лет

ВАДА спустя три года восстановило Россию в правах

«Чемпионат»: Россия лишится права проводить международные соревнования

Новые правила вступают в силу с 1 апреля

«Чемпионат»: Россия лишится права проводить международные соревнования

ВАДА отказалось восстановить Россию в правах перед Олимпиадой 2018 года

В Олимпийском комитете уверяют, что это не влияет на решение о допуске страны к Играм

ВАДА отказалось восстановить Россию в правах перед Олимпиадой 2018 года

Власти утвердили проект здания антидопинговой лаборатории при МГУ

Лаборатория получит аккредитацию только после восстановления в правах Российского антидопингового агентства

Власти утвердили проект здания антидопинговой лаборатории при МГУ

Россия потратит 1,7 миллиарда рублей на борьбу с допингом

Сумма рассчитана на период с 2017 по 2019 год

Россия потратит 1,7 миллиарда рублей на борьбу с допингом

Мутко исключил расформирование Российского антидопингового агентства

Ранее сообщалось о возможности расформирования агентства из-за допингового скандала

Мутко исключил расформирование Российского антидопингового агентства