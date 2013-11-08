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Как украсят Москву к Новому году От графического Петросяна к контрафактному Диснею — The Village ознакомился с концепцией новогоднего оформления Москвы в этом году и по традиции взял комментарий у Игоря Гуровича.

Как украсят Москву к Новому году
От графического Петросяна к контрафактному Диснею — The Village ознакомился с концепцией новогоднего оформления Москвы в этом году и по традиции взял комментарий у Игоря Гуровича.