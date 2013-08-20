Ад наш: Предприниматели России и Украины о политических разногласиях внутри компаний Глава украинского подразделения «Яндекс» ушёл в бессрочный отпуск после резких высказываний о погибших сепаратистах в Одессе. H&F узнал, как к политическим разногласиям относятся в других компаниях.