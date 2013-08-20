Новости
В Москве заработал бесплатный сотовый оператор «Атлас»
О запуске объявил управляющий партнёр фонда Russian Ventures Евгений Гордеев
Новости
В Москве заработал бесплатный сотовый оператор «Атлас» О запуске объявил управляющий партнёр фонда Russian Ventures Евгений Гордеев
Транспорт
В Москве появится сервис личных водителей по подписке
Услуга будет стоить 9 999 рублей в месяц за 60 минут ежедневных поездок
Транспорт
В Москве появится сервис личных водителей по подписке Услуга будет стоить 9 999 рублей в месяц за 60 минут ежедневных поездок
Интервью
Евгений Гордеев — о своём сервисе для собак и бизнес-идеях для МосквыОснователь фонда Russian Ventures рассказал The Village, каких сервисов не хватает в Москве и зачем предпринимателям оставаться в России
Интервью
Евгений Гордеев — о своём сервисе для собак и бизнес-идеях для Москвы Основатель фонда Russian Ventures рассказал The Village, каких сервисов не хватает в Москве и зачем предпринимателям оставаться в России
Менеджмент
Ад наш: Предприниматели России и Украины о политических разногласиях внутри компанийГлава украинского подразделения «Яндекс» ушёл в бессрочный отпуск после резких высказываний о погибших сепаратистах в Одессе. H&F узнал, как к политическим разногласиям относятся в других компаниях.
Менеджмент
Ад наш: Предприниматели России и Украины о политических разногласиях внутри компаний Глава украинского подразделения «Яндекс» ушёл в бессрочный отпуск после резких высказываний о погибших сепаратистах в Одессе. H&F узнал, как к политическим разногласиям относятся в других компаниях.
Новости
Глава РСПП предложил создать в Крыму российскую Силиконовую долину
Александр Шохин рассказал, почему полуостров может стать благоприятной площадкой для развития высоких технологий
Новости
Глава РСПП предложил создать в Крыму российскую Силиконовую долину Александр Шохин рассказал, почему полуостров может стать благоприятной площадкой для развития высоких технологий
Облако знаний
Business Geek: Жизнь после Сочи, опасности мобильных приложений и другие хиты неделиИз Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Облако знаний
Business Geek: Жизнь после Сочи, опасности мобильных приложений и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Облако знаний
Высокий статус: 10 российских инвесторов в FacebookБлагодаря Facebook предприниматели могут стать друзьями инвесторам. H&F рассказывает, за кем из российских капиталистов стоит следить в социальной сети.
Облако знаний
Высокий статус: 10 российских инвесторов в Facebook Благодаря Facebook предприниматели могут стать друзьями инвесторам. H&F рассказывает, за кем из российских капиталистов стоит следить в социальной сети.
Как это работает
Рабочий стол: Евгений Гордеев (Russian Ventures)H&F посмотрел, где работает Евгений Гордеев, одиозный участник многочисленных интернет-скандалов, азартный игрок и венчурный инвестор.
Как это работает
Рабочий стол: Евгений Гордеев (Russian Ventures) H&F посмотрел, где работает Евгений Гордеев, одиозный участник многочисленных интернет-скандалов, азартный игрок и венчурный инвестор.
Провал дня
Закрылся сервис микроблогов Ogorod.ru, получивший $1 млн инвестиций от РБКСейчас все заходящие на сайт проекта пользователи перенаправляются на развлекательный блог Relax.ru
Провал дня