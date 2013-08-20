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Новости

В Москве заработал бесплатный сотовый оператор «Атлас»

О запуске объявил управляющий партнёр фонда Russian Ventures Евгений Гордеев

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Новости

В Москве заработал бесплатный сотовый оператор «Атлас» О запуске объявил управляющий партнёр фонда Russian Ventures Евгений Гордеев

Транспорт

В Москве появится сервис личных водителей по подписке

Услуга будет стоить 9 999 рублей в месяц за 60 минут ежедневных поездок

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Транспорт

В Москве появится сервис личных водителей по подписке Услуга будет стоить 9 999 рублей в месяц за 60 минут ежедневных поездок

Евгений Гордеев — о своём сервисе для собак и бизнес-идеях для Москвы
Интервью
Евгений Гордеев — о своём сервисе для собак и бизнес-идеях для МосквыОснователь фонда Russian Ventures рассказал The Village, каких сервисов не хватает в Москве и зачем предпринимателям оставаться в России
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Евгений Гордеев — о своём сервисе для собак и бизнес-идеях для Москвы
Интервью

Евгений Гордеев — о своём сервисе для собак и бизнес-идеях для Москвы Основатель фонда Russian Ventures рассказал The Village, каких сервисов не хватает в Москве и зачем предпринимателям оставаться в России

Ад наш: Предприниматели России и Украины о политических разногласиях внутри компаний
Менеджмент
Ад наш: Предприниматели России и Украины о политических разногласиях внутри компанийГлава украинского подразделения «Яндекс» ушёл в бессрочный отпуск после резких высказываний о погибших сепаратистах в Одессе. H&F узнал, как к политическим разногласиям относятся в других компаниях.
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Ад наш: Предприниматели России и Украины о политических разногласиях внутри компаний
Менеджмент

Ад наш: Предприниматели России и Украины о политических разногласиях внутри компаний Глава украинского подразделения «Яндекс» ушёл в бессрочный отпуск после резких высказываний о погибших сепаратистах в Одессе. H&F узнал, как к политическим разногласиям относятся в других компаниях.

Новости

Глава РСПП предложил создать в Крыму российскую Силиконовую долину

Александр Шохин рассказал, почему полуостров может стать благоприятной площадкой для развития высоких технологий

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Новости

Глава РСПП предложил создать в Крыму российскую Силиконовую долину Александр Шохин рассказал, почему полуостров может стать благоприятной площадкой для развития высоких технологий

Business Geek: Жизнь после Сочи, опасности мобильных приложений и другие хиты недели
Облако знаний
Business Geek: Жизнь после Сочи, опасности мобильных приложений и другие хиты неделиИз Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
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Business Geek: Жизнь после Сочи, опасности мобильных приложений и другие хиты недели
Облако знаний

Business Geek: Жизнь после Сочи, опасности мобильных приложений и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Высокий статус: 10 российских инвесторов в Facebook
Облако знаний
Высокий статус: 10 российских инвесторов в FacebookБлагодаря Facebook предприниматели могут стать друзьями инвесторам. H&F рассказывает, за кем из российских капиталистов стоит следить в социальной сети.
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Высокий статус: 10 российских инвесторов в Facebook
Облако знаний

Высокий статус: 10 российских инвесторов в Facebook Благодаря Facebook предприниматели могут стать друзьями инвесторам. H&F рассказывает, за кем из российских капиталистов стоит следить в социальной сети.

Рабочий стол: Евгений Гордеев (Russian Ventures)
Как это работает
Рабочий стол: Евгений Гордеев (Russian Ventures)H&F посмотрел, где работает Евгений Гордеев, одиозный участник многочисленных интернет-скандалов, азартный игрок и венчурный инвестор.
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Рабочий стол: Евгений Гордеев (Russian Ventures)
Как это работает

Рабочий стол: Евгений Гордеев (Russian Ventures) H&F посмотрел, где работает Евгений Гордеев, одиозный участник многочисленных интернет-скандалов, азартный игрок и венчурный инвестор.

Провал дня
Закрылся сервис микроблогов Ogorod.ru, получивший $1 млн инвестиций от РБКСейчас все заходящие на сайт проекта пользователи перенаправляются на развлекательный блог Relax.ru
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Провал дня

Закрылся сервис микроблогов Ogorod.ru, получивший $1 млн инвестиций от РБК Сейчас все заходящие на сайт проекта пользователи перенаправляются на развлекательный блог Relax.ru