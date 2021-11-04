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4 ноября 2021

В Москве задержали участников «Русского марша»

4 ноября 2020

У «Цветного бульвара» начались массовые задержания участников «Русского марша»