Организатор «Русских маршей» попросил политическое убежище в Литве
Ранее Юрий Горский, отправленный под домашний арест, покинул Россию
Организатор «Русских маршей» попросил политическое убежище в Литве Ранее Юрий Горский, отправленный под домашний арест, покинул Россию
Оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию
На него завели уголовное дело за создание экстремистского сообщества
Оппозиционер Вячеслав Мальцев покинул Россию На него завели уголовное дело за создание экстремистского сообщества
Власти Петербурга отказали националистам в проведении «Русского марша» по центру города
Смольный предложил организаторам альтернативный маршрут
Власти Петербурга отказали националистам в проведении «Русского марша» по центру города Смольный предложил организаторам альтернативный маршрут
Во «ВКонтакте» заблокировали группы «Русского марша»
Причину блокировки организаторам движения не сообщают
Во «ВКонтакте» заблокировали группы «Русского марша» Причину блокировки организаторам движения не сообщают
Итоги недели: Сухой закон, последствия «Русского марша» и открытие «Спасской»
13 часов запрета продажи алкоголя, последствия «Русского марша», легкорельсовый трамвай до аэропорта, открытие «Спасской» и ремонт «Сенной», обновление библиотеки имени Гоголя — главное за неделю.
Итоги недели: Сухой закон, последствия «Русского марша» и открытие «Спасской» 13 часов запрета продажи алкоголя, последствия «Русского марша», легкорельсовый трамвай до аэропорта, открытие «Спасской» и ремонт «Сенной», обновление библиотеки имени Гоголя — главное за неделю.
Полиция возбудила уголовное дело по следам видео «ВКонтакте» об избиении
Видео, в котором подростки избивают в метро пассажиров неславянской внешности после «Русского марша», стало поводом для уголовного дела. Затеявших драку теперь ищет полиция.