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Новости

Жители Печатников пожаловались на использование властями мусора вместо грунта для газонов

На улицы района свалили кучи с кирпичами и палками, а после жалоб их заменили обычной землей

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Новости

Жители Печатников пожаловались на использование властями мусора вместо грунта для газонов На улицы района свалили кучи с кирпичами и палками, а после жалоб их заменили обычной землей

Новости

В Печатниках в дождь покрасили ограждения. На следующий день их демонтировали

Вместе с заборами покрасили камень

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Новости

В Печатниках в дождь покрасили ограждения. На следующий день их демонтировали Вместе с заборами покрасили камень

Новости

Рабочего в Печатниках уволили за угрозы убить снимавшего неубранный снег

Тротуары после ролика активиста почистили

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Новости

Рабочего в Печатниках уволили за угрозы убить снимавшего неубранный снег Тротуары после ролика активиста почистили