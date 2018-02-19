Новости
Жители Печатников пожаловались на использование властями мусора вместо грунта для газонов
На улицы района свалили кучи с кирпичами и палками, а после жалоб их заменили обычной землей
Новости
Жители Печатников пожаловались на использование властями мусора вместо грунта для газонов На улицы района свалили кучи с кирпичами и палками, а после жалоб их заменили обычной землей
Новости
В Печатниках в дождь покрасили ограждения. На следующий день их демонтировали
Вместе с заборами покрасили камень
Новости
В Печатниках в дождь покрасили ограждения. На следующий день их демонтировали Вместе с заборами покрасили камень
Новости
Рабочего в Печатниках уволили за угрозы убить снимавшего неубранный снег
Тротуары после ролика активиста почистили
Новости