Разработчик FindFace представил систему распознавания лиц на митингах
Первой ее протестирует полиция Рязанской области
Разработчик FindFace представил систему распознавания лиц на митингах Первой ее протестирует полиция Рязанской области
Фигурант «болотного дела» Полихович освобождён по УДО
Рязанский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фигуранта «болотного дела» Алексея Полиховича
Фигурант «болотного дела» Полихович освобождён по УДО Рязанский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фигуранта «болотного дела» Алексея Полиховича
Зубная паства: Кому и зачем нужен стоматологический туризм The Village узнал, куда москвичи едут лечить зубы, сколько это стоит и в какие клиники лучше не ходить ни за какие коврижки
Зубная паства: Кому и зачем нужен стоматологический туризм The Village узнал, куда москвичи едут лечить зубы, сколько это стоит и в какие клиники лучше не ходить ни за какие коврижки
В московских электричках появятся VIP-вагоны
Для маршрутов Москва — Калуга и Москва — Рязань ЦППК закупает новые электрички с вагонами первого и второго класса.
В московских электричках появятся VIP-вагоны Для маршрутов Москва — Калуга и Москва — Рязань ЦППК закупает новые электрички с вагонами первого и второго класса.
Есть вопрос: «Почему электрички называют собаками?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются москвичи и петербуржцы.
Есть вопрос: «Почему электрички называют собаками?» Редакция The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы о жизни города, которыми задаются москвичи и петербуржцы.
Как раскрасить улицы России The Village нашёл в Рязани, Ярославле, Нижнем Новгороде, Воронеже, Самаре, Перми и Казани стрит-арт-художников, которые хотят сделать свои города лучше.