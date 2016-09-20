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Новости

«Яндекс.Такси» анонсировал покупку активов конкурирующей компании «Везёт»

Водители «Везёт» и Rutaxi могут начать работать на единой платформе с Uber и «Яндекс.Такси»

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Новости

«Яндекс.Такси» анонсировал покупку активов конкурирующей компании «Везёт» Водители «Везёт» и Rutaxi могут начать работать на единой платформе с Uber и «Яндекс.Такси»

Новости

«Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по слиянию бизнесов

После сделки оба их приложения продолжат существовать

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Новости

«Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по слиянию бизнесов После сделки оба их приложения продолжат существовать

Новости

Возобновление продаж Google Glass, «татуировки» с электроникой и экскурсия по Плутону

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Возобновление продаж Google Glass, «татуировки» с электроникой и экскурсия по Плутону Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Приговор Дадаеву, объединение «Яндекс.Такси» и Uber и вирус на портале госуслуг

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

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Новости

Приговор Дадаеву, объединение «Яндекс.Такси» и Uber и вирус на портале госуслуг The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Новости

Первые аптеки «Магнита», инвестиции в чарты и победители VK Cup 2017

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Первые аптеки «Магнита», инвестиции в чарты и победители VK Cup 2017 Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Беспилотная Honda, автоматы для продажи M&M’s и вакансии Facebook и Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Беспилотная Honda, автоматы для продажи M&M’s и вакансии Facebook и Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Виртуальная примерка обуви, аккумулятор-пятиминутка и отказ от MP3

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Виртуальная примерка обуви, аккумулятор-пятиминутка и отказ от MP3 Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

В России появился новый крупный агрегатор такси

В него вошли службы «Везет», «Лидер», «Такси Сатурн» и RedTaxi

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Новости

В России появился новый крупный агрегатор такси В него вошли службы «Везет», «Лидер», «Такси Сатурн» и RedTaxi

Новости

«Вымпелком» и «Мегафон» договорились о разделе «Евросети»

«Мегафон» получит контроль над компанией в обмен на половину салонов сети

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Новости

«Вымпелком» и «Мегафон» договорились о разделе «Евросети» «Мегафон» получит контроль над компанией в обмен на половину салонов сети

Новости

«Эльдорадо» переименуют и объединят с «М.Видео»

Покупатель сетей надеется, что объединенная компания достигнет годовой выручки в триллион рублей

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Новости

«Эльдорадо» переименуют и объединят с «М.Видео» Покупатель сетей надеется, что объединенная компания достигнет годовой выручки в триллион рублей

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Службы доставки «СПСР Экспресс» и DPD договорились о слиянии

Теперь они будут вместе доставлять товары с AliExpress

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Новости

Службы доставки «СПСР Экспресс» и DPD договорились о слиянии Теперь они будут вместе доставлять товары с AliExpress

Новости

Мамут решил приобрести крупнейшую в России сеть кинотеатров

Переговоры о покупке «Синема парка» перешли в финальную стадию

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Мамут решил приобрести крупнейшую в России сеть кинотеатров Переговоры о покупке «Синема парка» перешли в финальную стадию

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Мамут стал единственным владельцем Rambler&Co

Его инвестфонд выкупил вторую половину холдинга у бизнес-структур Владимира Потанина

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Мамут стал единственным владельцем Rambler&Co Его инвестфонд выкупил вторую половину холдинга у бизнес-структур Владимира Потанина

Новости

«Мегафон» решил стать основным владельцем Mail.Ru Group

Оператор собирается приобрести 63,8 % холдинга

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«Мегафон» решил стать основным владельцем Mail.Ru Group Оператор собирается приобрести 63,8 % холдинга

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Владельцы сети «О’кей» решили продать компанию

Среди претендентов на покупку ретейлера значатся «Ашан», «Магнит» и «Лента»

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Владельцы сети «О’кей» решили продать компанию Среди претендентов на покупку ретейлера значатся «Ашан», «Магнит» и «Лента»

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СМИ рассказали о планах объединения «Открытия» и Росгосстраха

Совместная группа компаний будет обслуживать более 50 миллионов клиентов

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СМИ рассказали о планах объединения «Открытия» и Росгосстраха Совместная группа компаний будет обслуживать более 50 миллионов клиентов

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У сети магазинов «М.Видео» сменился владелец

Новым мажоритарным акционером ретейлера станет группа «Сафмар», недавно купившая «Эльдорадо» и «Техносилу»

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У сети магазинов «М.Видео» сменился владелец Новым мажоритарным акционером ретейлера станет группа «Сафмар», недавно купившая «Эльдорадо» и «Техносилу»

Новости

У сети магазинов «Эльдорадо» сменился владелец

Теперь компания принадлежит инвесторам, связанным с финансовой группой «Сафмар» семьи Гуцериевых и Шишханова

0
Новости

У сети магазинов «Эльдорадо» сменился владелец Теперь компания принадлежит инвесторам, связанным с финансовой группой «Сафмар» семьи Гуцериевых и Шишханова

Новости

Mail.Ru Group купила сервис доставки еды Delivery Club

Сумма сделки составила 100 миллионов долларов

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Новости

Mail.Ru Group купила сервис доставки еды Delivery Club Сумма сделки составила 100 миллионов долларов

Новости

Строительная компания «Мортон» сменила владельцев

Ее новым собственником стал главный акционер группы компаний ПИК

0
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Строительная компания «Мортон» сменила владельцев Ее новым собственником стал главный акционер группы компаний ПИК

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