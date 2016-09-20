«Яндекс.Такси» анонсировал покупку активов конкурирующей компании «Везёт»
Водители «Везёт» и Rutaxi могут начать работать на единой платформе с Uber и «Яндекс.Такси»
«Яндекс.Такси» анонсировал покупку активов конкурирующей компании «Везёт» Водители «Везёт» и Rutaxi могут начать работать на единой платформе с Uber и «Яндекс.Такси»
«Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по слиянию бизнесов
После сделки оба их приложения продолжат существовать
«Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по слиянию бизнесов После сделки оба их приложения продолжат существовать
Возобновление продаж Google Glass, «татуировки» с электроникой и экскурсия по Плутону
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Возобновление продаж Google Glass, «татуировки» с электроникой и экскурсия по Плутону Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Приговор Дадаеву, объединение «Яндекс.Такси» и Uber и вирус на портале госуслуг
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Приговор Дадаеву, объединение «Яндекс.Такси» и Uber и вирус на портале госуслуг The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Первые аптеки «Магнита», инвестиции в чарты и победители VK Cup 2017
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Первые аптеки «Магнита», инвестиции в чарты и победители VK Cup 2017 Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Беспилотная Honda, автоматы для продажи M&M’s и вакансии Facebook и Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Беспилотная Honda, автоматы для продажи M&M’s и вакансии Facebook и Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Виртуальная примерка обуви, аккумулятор-пятиминутка и отказ от MP3
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Виртуальная примерка обуви, аккумулятор-пятиминутка и отказ от MP3 Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В России появился новый крупный агрегатор такси
В него вошли службы «Везет», «Лидер», «Такси Сатурн» и RedTaxi
В России появился новый крупный агрегатор такси В него вошли службы «Везет», «Лидер», «Такси Сатурн» и RedTaxi
«Вымпелком» и «Мегафон» договорились о разделе «Евросети»
«Мегафон» получит контроль над компанией в обмен на половину салонов сети
«Вымпелком» и «Мегафон» договорились о разделе «Евросети» «Мегафон» получит контроль над компанией в обмен на половину салонов сети
«Эльдорадо» переименуют и объединят с «М.Видео»
Покупатель сетей надеется, что объединенная компания достигнет годовой выручки в триллион рублей
«Эльдорадо» переименуют и объединят с «М.Видео» Покупатель сетей надеется, что объединенная компания достигнет годовой выручки в триллион рублей
Службы доставки «СПСР Экспресс» и DPD договорились о слиянии
Теперь они будут вместе доставлять товары с AliExpress
Службы доставки «СПСР Экспресс» и DPD договорились о слиянии Теперь они будут вместе доставлять товары с AliExpress
Мамут решил приобрести крупнейшую в России сеть кинотеатров
Переговоры о покупке «Синема парка» перешли в финальную стадию
Мамут решил приобрести крупнейшую в России сеть кинотеатров Переговоры о покупке «Синема парка» перешли в финальную стадию
Мамут стал единственным владельцем Rambler&Co
Его инвестфонд выкупил вторую половину холдинга у бизнес-структур Владимира Потанина
Мамут стал единственным владельцем Rambler&Co Его инвестфонд выкупил вторую половину холдинга у бизнес-структур Владимира Потанина
«Мегафон» решил стать основным владельцем Mail.Ru Group
Оператор собирается приобрести 63,8 % холдинга
«Мегафон» решил стать основным владельцем Mail.Ru Group Оператор собирается приобрести 63,8 % холдинга
Владельцы сети «О’кей» решили продать компанию
Среди претендентов на покупку ретейлера значатся «Ашан», «Магнит» и «Лента»
Владельцы сети «О’кей» решили продать компанию Среди претендентов на покупку ретейлера значатся «Ашан», «Магнит» и «Лента»
СМИ рассказали о планах объединения «Открытия» и Росгосстраха
Совместная группа компаний будет обслуживать более 50 миллионов клиентов
СМИ рассказали о планах объединения «Открытия» и Росгосстраха Совместная группа компаний будет обслуживать более 50 миллионов клиентов
У сети магазинов «М.Видео» сменился владелец
Новым мажоритарным акционером ретейлера станет группа «Сафмар», недавно купившая «Эльдорадо» и «Техносилу»
У сети магазинов «М.Видео» сменился владелец Новым мажоритарным акционером ретейлера станет группа «Сафмар», недавно купившая «Эльдорадо» и «Техносилу»
У сети магазинов «Эльдорадо» сменился владелец
Теперь компания принадлежит инвесторам, связанным с финансовой группой «Сафмар» семьи Гуцериевых и Шишханова
У сети магазинов «Эльдорадо» сменился владелец Теперь компания принадлежит инвесторам, связанным с финансовой группой «Сафмар» семьи Гуцериевых и Шишханова
Mail.Ru Group купила сервис доставки еды Delivery Club
Сумма сделки составила 100 миллионов долларов