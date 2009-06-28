4 новых рюмочных в Петербурге Где выпить приближающейся зимой, если надоели «Маяк» и «Снежинка»
4 новых рюмочных в Петербурге Где выпить приближающейся зимой, если надоели «Маяк» и «Снежинка»
«Целая катастрофа»: Завсегдатаи «Второго дыхания» — о закрытии рюмочной The Village поговорил с тремя постоянными посетителями легендарного «Втордыха» о том, где они будут пить теперь
«Целая катастрофа»: Завсегдатаи «Второго дыхания» — о закрытии рюмочной The Village поговорил с тремя постоянными посетителями легендарного «Втордыха» о том, где они будут пить теперь
«Второе дыхание» обещают открыть 5 декабря
Рюмочная «Второе дыхание», закрытая в середине октября, вновь заработает в ближайшее время.
В Москве пройдёт акция против закрытия «Второго дыхания»
Акция против закрытия легендарной рюмочной, «Наш алкоголизм сильнее их репрессий!», состоится в субботу, 2 ноября.