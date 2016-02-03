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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Театр.doc» откроет новую сцену «Doc на острове» фестивалем «Охота за реальностью»

Перформансы, читки и спектакли продлятся с 3 по 8 апреля

«Театр.doc» откроет новую сцену «Doc на острове» фестивалем «Охота за реальностью»

Движение по Садовнической набережной перекрыли из-за обвала грунта (обновлено)

Перекрытый участок можно объехать по Садовнической улице

Движение по Садовнической набережной перекрыли из-за обвала грунта (обновлено)

На Садовнической набережной открылась кофейня POINT Coffee&Food

В кофейном меню — латте «Кокос», латте «Солёная карамель», два вида рафа и карамелло

На Садовнической набережной открылась кофейня POINT Coffee&Food

На Садовнической набережной открылся мясной ресторан Bigrib

Здесь есть четыре вида рёбер, приготовленных разными способами

На Садовнической набережной открылся мясной ресторан Bigrib