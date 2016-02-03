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Новости

«Театр.doc» откроет новую сцену «Doc на острове» фестивалем «Охота за реальностью»

Перформансы, читки и спектакли продлятся с 3 по 8 апреля

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Новости

«Театр.doc» откроет новую сцену «Doc на острове» фестивалем «Охота за реальностью» Перформансы, читки и спектакли продлятся с 3 по 8 апреля

Транспорт

Движение по Садовнической набережной перекрыли из-за обвала грунта (обновлено)

Перекрытый участок можно объехать по Садовнической улице

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Транспорт

Движение по Садовнической набережной перекрыли из-за обвала грунта (обновлено) Перекрытый участок можно объехать по Садовнической улице

Новое место

На Садовнической набережной открылась кофейня POINT Coffee&Food

В кофейном меню — латте «Кокос», латте «Солёная карамель», два вида рафа и карамелло

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Новое место

На Садовнической набережной открылась кофейня POINT Coffee&Food В кофейном меню — латте «Кокос», латте «Солёная карамель», два вида рафа и карамелло

Новое место

На Садовнической набережной открылся мясной ресторан Bigrib

Здесь есть четыре вида рёбер, приготовленных разными способами

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Новое место

На Садовнической набережной открылся мясной ресторан Bigrib Здесь есть четыре вида рёбер, приготовленных разными способами