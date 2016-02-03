Новости
«Театр.doc» откроет новую сцену «Doc на острове» фестивалем «Охота за реальностью»
Перформансы, читки и спектакли продлятся с 3 по 8 апреля
Новости
«Театр.doc» откроет новую сцену «Doc на острове» фестивалем «Охота за реальностью» Перформансы, читки и спектакли продлятся с 3 по 8 апреля
Транспорт
Движение по Садовнической набережной перекрыли из-за обвала грунта (обновлено)
Перекрытый участок можно объехать по Садовнической улице
Транспорт
Движение по Садовнической набережной перекрыли из-за обвала грунта (обновлено) Перекрытый участок можно объехать по Садовнической улице
Новое место
На Садовнической набережной открылась кофейня POINT Coffee&Food
В кофейном меню — латте «Кокос», латте «Солёная карамель», два вида рафа и карамелло
Новое место
На Садовнической набережной открылась кофейня POINT Coffee&Food В кофейном меню — латте «Кокос», латте «Солёная карамель», два вида рафа и карамелло
Новое место
На Садовнической набережной открылся мясной ресторан Bigrib
Здесь есть четыре вида рёбер, приготовленных разными способами
Новое место