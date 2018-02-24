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Новости

На месте Bao+Bar открылся винный бар Wine Happens

Акцент в меню сделан на морепродуктах и игристом

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Новости

На месте Bao+Bar открылся винный бар Wine Happens Акцент в меню сделан на морепродуктах и игристом