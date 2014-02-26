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Конец последнего зимнего месяца — это редкое время, когда можно принципиально забыть о масс-маркете, потому что дорогие марки можно купить по ценам не выше.