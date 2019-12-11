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Сколько москвичей занимаются самолечением

Горожане не стесняются назначать себе лекарство без врача

Сколько москвичей занимаются самолечением
Горожане не стесняются назначать себе лекарство без врача