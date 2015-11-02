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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Россия ограничит рейсы во все страны

Останутся только полеты из Москвы в столицы государств

Россия ограничит рейсы во все страны

Рейс из Шереметьева в Бангкок вернули в Москву из-за треснувшего лобового стекла

Пассажиры полетят другим рейсом уже из Внукова

Рейс из Шереметьева в Бангкок вернули в Москву из-за треснувшего лобового стекла

Возле Домодедова экстренно сел Superjet. На неработающую полосу

Никто не пострадал

Возле Домодедова экстренно сел Superjet. На неработающую полосу

The Bell — о самолете патриарха Кирилла, связанном с компанией из расследования ФБК

Лайнер стоит 43 миллиона долларов

The Bell — о самолете патриарха Кирилла, связанном с компанией из расследования ФБК

Авиакомпания Qantas совершила самый продолжительный перелет. Он длился более 19 часов

Это был первый беспересадочный рейс из Нью-Йорка в Сидней

Авиакомпания Qantas совершила самый продолжительный перелет. Он длился более 19 часов

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с суперджетами

Это связали с высокими расходами на их обслуживание

ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с суперджетами

Диспетчер дважды предупредил пилотов «Уральских авиалиний» о стаях птиц перед взлетом

МАК расшифровал данные черных ящиков лайнера, который экстренно сел на кукурузном поле

Диспетчер дважды предупредил пилотов «Уральских авиалиний» о стаях птиц перед взлетом

Самолет аварийно сел на кукурузном поле в Подмосковье. Он столкнулся со стаей чаек

У лайнера «Уральских авиалиний» загорелся один из двигателей

Самолет аварийно сел на кукурузном поле в Подмосковье. Он столкнулся со стаей чаек

В авиакатастрофе в Шереметьеве погиб 41 пассажир (обновлено)

Самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время экстренного возвращения в аэропорт

В авиакатастрофе в Шереметьеве погиб 41 пассажир (обновлено)

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Волгограде из-за недомогания пяти пассажиров

Он выполнял рейс из Москвы в Дубай

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Волгограде из-за недомогания пяти пассажиров

В Шереметьеве самолет выкатился за пределы взлетной полосы (обновлено)

Среди 40 находившихся на борту человек пострадавших нет

В Шереметьеве самолет выкатился за пределы взлетной полосы (обновлено)

В Шереметьеве мужчина незаконно проник на рейс «Аэрофлота»

Его успели задержать перед вылетом

В Шереметьеве мужчина незаконно проник на рейс «Аэрофлота»

Рейс S7 экстренно вернулся в Домодедово после отказа двигателя

Самолет с 192 пассажирами летел в Сочи

Рейс S7 экстренно вернулся в Домодедово после отказа двигателя

Самолет сбил человека на взлетно-посадочной полосе в Шереметьеве

Погибший был гражданином Армении, его депортировали из Испании на родину с пересадкой в Москве

Самолет сбил человека на взлетно-посадочной полосе в Шереметьеве

Летевший из Москвы в Ханты-Мансийск самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Шереметьеве

Причиной вынужденной посадки назвали неисправность одного из датчиков

Летевший из Москвы в Ханты-Мансийск самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Шереметьеве

Что раздражает россиян в авиаперелетах

Опрос провел сервис путешествий «Туту.ру»

Что раздражает россиян в авиаперелетах

Люди, стоящие в проходе самолета (после посадки)
Люди, стоящие в проходе самолета (после посадки) Не делайте так
Люди, стоящие в проходе самолета (после посадки)

Люди, стоящие в проходе самолета (после посадки)
Не делайте так

Летевший из Москвы в Сочи самолет выкатился за взлетную полосу и загорелся

Пострадали 18 человек. Сотрудник аэропорта скончался от сердечного приступа, помогая эвакуировать людей из горящего самолета

Летевший из Москвы в Сочи самолет выкатился за взлетную полосу и загорелся

Сколько пассажиров отказываются летать лоукостерами из-за «спартанских» условий

Больше половины россиян все-таки признались, что летают бюджетными авиакомпаниями

Сколько пассажиров отказываются летать лоукостерами из-за «спартанских» условий

Forbes узнал о втором бизнес-джете Игоря Шувалова за 70 миллионов долларов

Самолет записан на бермудскую компанию Altitude X3

Forbes узнал о втором бизнес-джете Игоря Шувалова за 70 миллионов долларов

Пассажиров рейса Москва — Симферополь эвакуировали из-за пчел в салоне

Клиентов «России» отправят на резервном борту

Пассажиров рейса Москва — Симферополь эвакуировали из-за пчел в салоне

Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в феврале

Сначала регулярные рейсы будут выполняться по маршруту Москва — Каир

Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в феврале

«Дочка» РЖД — о сравнении цен на плацкарты и авиабилеты

«Во время полета у пассажира отсутствует возможность сойти на маршруте с рейса»

«Дочка» РЖД — о сравнении цен на плацкарты и авиабилеты

Самолет Ан-2 разбился во время показательных выступлений в Подмосковье

Подтверждена гибель двух человек

Самолет Ан-2 разбился во время показательных выступлений в Подмосковье

Как летать с ребенком?
Как летать с ребенком? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Как летать с ребенком?

Как летать с ребенком?
Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

«Аэрофлот» собирается отказаться от самолетов Airbus 350

Предполагается, что перевозчик уже покрыл свои потребности в широкофюзеляжных самолетах за счет «Трансаэро»

«Аэрофлот» собирается отказаться от самолетов Airbus 350

Вылет из Домодедова в Берлин задержали из-за заявления пассажира о гранате

Мужчина заявил, что мог бы взорвать гранату, если бы она у него была

Вылет из Домодедова в Берлин задержали из-за заявления пассажира о гранате

Во Внукове из-за сигнала о разгерметизации экстренно сел самолет

Лайнер летел в Сочи

Во Внукове из-за сигнала о разгерметизации экстренно сел самолет

Друзья и коллеги — о Елизавете Глинке

Самолет Минобороны, на котором Глинка летела из Сочи в Сирию, разбился утром 25 декабря

Друзья и коллеги — о Елизавете Глинке

Минтранс ввёл временный запрет на полёты в Турцию

Регулярные рейсы российских авиакомпаний прекращены из-за неспокойной ситуации в стране

Минтранс ввёл временный запрет на полёты в Турцию

Самолёт в Екатеринбург вылетел с задержкой из-за сообщившего о бомбе пассажира

Мужчина сообщил о минировании самолёта, потому что опаздывал на рейс

Самолёт в Екатеринбург вылетел с задержкой из-за сообщившего о бомбе пассажира

S7 начинает летать из Москвы на Ибицу

Прямые рейсы из московского аэропорта Домодедово будут выполняться каждую пятницу

S7 начинает летать из Москвы на Ибицу

Самолёт в Домодедове застрял в расплавленном гудроне

Инцидент произошёл 31 мая

Самолёт в Домодедове застрял в расплавленном гудроне

S7 запускает рейсы из Москвы в Барселону

Полёты в Барселону будут осуществляться каждое воскресенье

S7 запускает рейсы из Москвы в Барселону

Создать новый российский региональный самолёт

Владимир Путин потребовал решить проблему транспортной доступности на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири

Создать новый российский региональный самолёт

Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за неисправности

Лайнер летел в Нижний Новгород

Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за неисправности

Российские авиакомпании обязали установить видеокамеры в самолётах

Ространснадзор потребовал усилить авиационную безопасность по приказу Минтранса

Российские авиакомпании обязали установить видеокамеры в самолётах

Новый конкурент Periscope, выборы в Tinder и величайшие лидеры мира

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новый конкурент Periscope, выборы в Tinder и величайшие лидеры мира

Delta Airlines возобновляет полёты в Россию

Авиакомпания будет выполнять рейсы по маршруту Москва — Нью-Йорк из Шереметьева

Delta Airlines возобновляет полёты в Россию

Началась проверка после аварийной посадки самолёта с треснувшим стеклом

По результатам проверки решат вопрос о возбуждении уголовного дела

Началась проверка после аварийной посадки самолёта с треснувшим стеклом

У самолёта в Домодедове загорелся двигатель (обновлено)

Об этом сообщает очевидец событий

У самолёта в Домодедове загорелся двигатель (обновлено)

Египет не считает крушение А321 терактом (обновлено)

Об этом говорится в предварительном отчёте египетского министерства гражданской авиации

Египет не считает крушение А321 терактом (обновлено)

Самолёт Нью-Йорк — Мумбаи экстренно сел в Москве

Лайнер пришлось посадить из-за плохого самочувствия одного из пассажиров

Самолёт Нью-Йорк — Мумбаи экстренно сел в Москве

«Победа» устроила распродажу билетов от 99 рублей с учётом всех сборов

По акции можно купить только билеты на рейсы по России

«Победа» устроила распродажу билетов от 99 рублей с учётом всех сборов

Спасённый летчик Су-24 заявил, что предупреждений от Турции не было

По его словам, ракета пришла в хвост самолёта внезапно

Спасённый летчик Су-24 заявил, что предупреждений от Турции не было

Турецкий телеканал показал запись предупреждения российскому Су-24

На записи слышно, как турецкий пилот призывает российских лётчиков немедленно свернуть на юг

Турецкий телеканал показал запись предупреждения российскому Су-24

Российским авиакомпаниям запретят летать над Украиной (обновлено)

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Арсений Яценюк

Российским авиакомпаниям запретят летать над Украиной (обновлено)

Самолёт «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку в норвежском Бергене

Причиной незапланированной посадки стало недомогание одной из пассажирок

Самолёт «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку в норвежском Бергене

Россия и Камбоджа договорились о прямом авиасообщении

Когда запустят первые прямые рейсы между странами, пока неизвестно

Россия и Камбоджа договорились о прямом авиасообщении

Летевший из Москвы в Ашхабад самолёт экстренно сел в Волгограде

На борту произошла разгерметизация

Летевший из Москвы в Ашхабад самолёт экстренно сел в Волгограде

«ВКонтакте» запретила продавать в группах вещи с фото жертв крушения А321

Замеченным в такой торговле сообществам навечно отключили сервис товаров

«ВКонтакте» запретила продавать в группах вещи с фото жертв крушения А321

Авиакомпания «Россия» начнёт летать из Внукова

Компания набирает в новое отделение около 1,5 тысячи сотрудников «Трансаэро»

Авиакомпания «Россия» начнёт летать из Внукова

Прибытие около 30 рейсов задерживается из-за тумана (обновлено)

Туман сохранится в Москве до среды

Прибытие около 30 рейсов задерживается из-за тумана (обновлено)

Воздушное сообщение между Россией и Египтом прекратилось

Самолёты летят в Египет пустыми, чтобы забрать туристов

Воздушное сообщение между Россией и Египтом прекратилось

Приостановить полёты в Египет

Сделать это считает необходимым глава ФСБ Александр Бортников

Приостановить полёты в Египет

«Победа» будет летать за рубеж за 999 рублей

Продажа билетов начнётся в ближайшие дни

«Победа» будет летать за рубеж за 999 рублей

Рейс «Когалымавиа» из Москвы в Египет задерживается на 14 часов

Airbus 321 должен был вылететь из Домодедова в ночь на вторник

Рейс «Когалымавиа» из Москвы в Египет задерживается на 14 часов

«Аэрофлот» снял с рейса Москва — Санкт-Петербург неисправный Airbus А321

Пассажиры рейса находились в аэропорту Шереметьево один час и четыре минуты

«Аэрофлот» снял с рейса Москва — Санкт-Петербург неисправный Airbus А321

Ещё три российские авиакомпании перестали летать над Синайским полуостровом

Эксперты уже не впервые советуют перевозчикам избегать маршрутов над Синайским полуостровом

Ещё три российские авиакомпании перестали летать над Синайским полуостровом

Обнародованы первые итоги расшифровки чёрных ящиков A321

По предварительным данным, самолет не подвергался внешнему воздействию

Обнародованы первые итоги расшифровки чёрных ящиков A321

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ