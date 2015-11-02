Рейс из Шереметьева в Бангкок вернули в Москву из-за треснувшего лобового стекла
Пассажиры полетят другим рейсом уже из Внукова
The Bell — о самолете патриарха Кирилла, связанном с компанией из расследования ФБК
Лайнер стоит 43 миллиона долларов
Авиакомпания Qantas совершила самый продолжительный перелет. Он длился более 19 часов
Это был первый беспересадочный рейс из Нью-Йорка в Сидней
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с суперджетами
Это связали с высокими расходами на их обслуживание
Диспетчер дважды предупредил пилотов «Уральских авиалиний» о стаях птиц перед взлетом
МАК расшифровал данные черных ящиков лайнера, который экстренно сел на кукурузном поле
Самолет аварийно сел на кукурузном поле в Подмосковье. Он столкнулся со стаей чаек
У лайнера «Уральских авиалиний» загорелся один из двигателей
В авиакатастрофе в Шереметьеве погиб 41 пассажир (обновлено)
Самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время экстренного возвращения в аэропорт
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Волгограде из-за недомогания пяти пассажиров
Он выполнял рейс из Москвы в Дубай
В Шереметьеве самолет выкатился за пределы взлетной полосы (обновлено)
Среди 40 находившихся на борту человек пострадавших нет
Рейс S7 экстренно вернулся в Домодедово после отказа двигателя
Самолет с 192 пассажирами летел в Сочи
Самолет сбил человека на взлетно-посадочной полосе в Шереметьеве
Погибший был гражданином Армении, его депортировали из Испании на родину с пересадкой в Москве
Летевший из Москвы в Ханты-Мансийск самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Шереметьеве
Причиной вынужденной посадки назвали неисправность одного из датчиков
Летевший из Москвы в Сочи самолет выкатился за взлетную полосу и загорелся
Пострадали 18 человек. Сотрудник аэропорта скончался от сердечного приступа, помогая эвакуировать людей из горящего самолета
Сколько пассажиров отказываются летать лоукостерами из-за «спартанских» условий
Больше половины россиян все-таки признались, что летают бюджетными авиакомпаниями
Forbes узнал о втором бизнес-джете Игоря Шувалова за 70 миллионов долларов
Самолет записан на бермудскую компанию Altitude X3
Пассажиров рейса Москва — Симферополь эвакуировали из-за пчел в салоне
Клиентов «России» отправят на резервном борту
Авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в феврале
Сначала регулярные рейсы будут выполняться по маршруту Москва — Каир
«Дочка» РЖД — о сравнении цен на плацкарты и авиабилеты
«Во время полета у пассажира отсутствует возможность сойти на маршруте с рейса»
Самолет Ан-2 разбился во время показательных выступлений в Подмосковье
Подтверждена гибель двух человек
Как летать с ребенком? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
«Аэрофлот» собирается отказаться от самолетов Airbus 350
Предполагается, что перевозчик уже покрыл свои потребности в широкофюзеляжных самолетах за счет «Трансаэро»
Вылет из Домодедова в Берлин задержали из-за заявления пассажира о гранате
Мужчина заявил, что мог бы взорвать гранату, если бы она у него была
Друзья и коллеги — о Елизавете Глинке
Самолет Минобороны, на котором Глинка летела из Сочи в Сирию, разбился утром 25 декабря
Минтранс ввёл временный запрет на полёты в Турцию
Регулярные рейсы российских авиакомпаний прекращены из-за неспокойной ситуации в стране
Самолёт в Екатеринбург вылетел с задержкой из-за сообщившего о бомбе пассажира
Мужчина сообщил о минировании самолёта, потому что опаздывал на рейс
S7 начинает летать из Москвы на Ибицу
Прямые рейсы из московского аэропорта Домодедово будут выполняться каждую пятницу
S7 запускает рейсы из Москвы в Барселону
Полёты в Барселону будут осуществляться каждое воскресенье
Создать новый российский региональный самолёт
Владимир Путин потребовал решить проблему транспортной доступности на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири
Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево из-за неисправности
Лайнер летел в Нижний Новгород
Российские авиакомпании обязали установить видеокамеры в самолётах
Ространснадзор потребовал усилить авиационную безопасность по приказу Минтранса
Новый конкурент Periscope, выборы в Tinder и величайшие лидеры мира
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Delta Airlines возобновляет полёты в Россию
Авиакомпания будет выполнять рейсы по маршруту Москва — Нью-Йорк из Шереметьева
Началась проверка после аварийной посадки самолёта с треснувшим стеклом
По результатам проверки решат вопрос о возбуждении уголовного дела
Египет не считает крушение А321 терактом (обновлено)
Об этом говорится в предварительном отчёте египетского министерства гражданской авиации
Самолёт Нью-Йорк — Мумбаи экстренно сел в Москве
Лайнер пришлось посадить из-за плохого самочувствия одного из пассажиров
«Победа» устроила распродажу билетов от 99 рублей с учётом всех сборов
По акции можно купить только билеты на рейсы по России
Спасённый летчик Су-24 заявил, что предупреждений от Турции не было
По его словам, ракета пришла в хвост самолёта внезапно
Турецкий телеканал показал запись предупреждения российскому Су-24
На записи слышно, как турецкий пилот призывает российских лётчиков немедленно свернуть на юг
Российским авиакомпаниям запретят летать над Украиной (обновлено)
Соответствующее заявление сделал премьер-министр Украины Арсений Яценюк
Самолёт «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку в норвежском Бергене
Причиной незапланированной посадки стало недомогание одной из пассажирок
Россия и Камбоджа договорились о прямом авиасообщении
Когда запустят первые прямые рейсы между странами, пока неизвестно
Летевший из Москвы в Ашхабад самолёт экстренно сел в Волгограде
На борту произошла разгерметизация
«ВКонтакте» запретила продавать в группах вещи с фото жертв крушения А321
Замеченным в такой торговле сообществам навечно отключили сервис товаров
Авиакомпания «Россия» начнёт летать из Внукова
Компания набирает в новое отделение около 1,5 тысячи сотрудников «Трансаэро»
Прибытие около 30 рейсов задерживается из-за тумана (обновлено)
Туман сохранится в Москве до среды
Воздушное сообщение между Россией и Египтом прекратилось
Самолёты летят в Египет пустыми, чтобы забрать туристов
Рейс «Когалымавиа» из Москвы в Египет задерживается на 14 часов
Airbus 321 должен был вылететь из Домодедова в ночь на вторник
«Аэрофлот» снял с рейса Москва — Санкт-Петербург неисправный Airbus А321
Пассажиры рейса находились в аэропорту Шереметьево один час и четыре минуты
Ещё три российские авиакомпании перестали летать над Синайским полуостровом
Эксперты уже не впервые советуют перевозчикам избегать маршрутов над Синайским полуостровом
Обнародованы первые итоги расшифровки чёрных ящиков A321
По предварительным данным, самолет не подвергался внешнему воздействию