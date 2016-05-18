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Новости

За две недели РКН потребовал отредактировать три текста издания «Батенька, да вы трансформер»

Все материалы посвящены самоубийствам. Редакция надеется оспорить требования

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Новости

За две недели РКН потребовал отредактировать три текста издания «Батенька, да вы трансформер» Все материалы посвящены самоубийствам. Редакция надеется оспорить требования

Новости

РКН потребовал от «Батенька, да вы трансформер» удалить сатиру о правилах РКН спустя три года

Статья была посвящена разъяснениям ведомства о том, как писать о самоубийствах

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Новости

РКН потребовал от «Батенька, да вы трансформер» удалить сатиру о правилах РКН спустя три года Статья была посвящена разъяснениям ведомства о том, как писать о самоубийствах

Новости

«ВКонтакте» поможет пользователям бороться с угрозами и оскорблениями в соцсети

«Центр безопасности» поможет родителям позаботиться о безопасности их детей

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Новости

«ВКонтакте» поможет пользователям бороться с угрозами и оскорблениями в соцсети «Центр безопасности» поможет родителям позаботиться о безопасности их детей

Новости

Роскомнадзор заблокировал на YouTube клип ЛСП за пропаганду суицида

В мае «ВКонтакте» по той же причине заблокировала песню рэпера «Номера»

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Новости

Роскомнадзор заблокировал на YouTube клип ЛСП за пропаганду суицида В мае «ВКонтакте» по той же причине заблокировала песню рэпера «Номера»

Новости

В СКР заявили о росте числа самоубийств среди детей с татуировками дельфинов и медуз

Для борьбы с детским суицидом ведомство предложило отменить анонимность в Рунете

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Новости

В СКР заявили о росте числа самоубийств среди детей с татуировками дельфинов и медуз Для борьбы с детским суицидом ведомство предложило отменить анонимность в Рунете

Новости

Глава СКР — о необходимости закрыть Instagram после теракта в Ленинграде

Александр Бастрыкин перепутал не только современное название города, но, вероятно, и название сервиса

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Новости

Глава СКР — о необходимости закрыть Instagram после теракта в Ленинграде Александр Бастрыкин перепутал не только современное название города, но, вероятно, и название сервиса

Новости

МВД составило портрет кураторов «групп смерти»

Чаще всего за «группами смерти» стоят подростки младше 16 лет

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Новости

МВД составило портрет кураторов «групп смерти» Чаще всего за «группами смерти» стоят подростки младше 16 лет

Новости

Запрет анонимайзеров, приговор Филиппу Лису и модерация соцсетей

The Village вспоминает самые важные новости уходящей недели

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Новости

Запрет анонимайзеров, приговор Филиппу Лису и модерация соцсетей The Village вспоминает самые важные новости уходящей недели

Новости

Госдума ужесточила наказание за создание «групп смерти»

Теперь за преступление грозит до 15 лет

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Новости

Госдума ужесточила наказание за создание «групп смерти» Теперь за преступление грозит до 15 лет

Новости

Госдума примет закон об увеличении сроков за создание «групп смерти» в два раза к 21 июля

Законопроект внесли на рассмотрение парламента 17 июля

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Новости

Госдума примет закон об увеличении сроков за создание «групп смерти» в два раза к 21 июля Законопроект внесли на рассмотрение парламента 17 июля

Новости

В Госдуме предложили сажать за доведение до самоубийства на 15 лет

Нижний предел составляет пять лет лишения свободы

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Новости

В Госдуме предложили сажать за доведение до самоубийства на 15 лет Нижний предел составляет пять лет лишения свободы

Ситуация

СКР не признал подготовку доклада о подростковых самоубийствах

В ведомстве заявили, что статистические данные, приписываемые СКР, не соответствуют действительности

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Ситуация

СКР не признал подготовку доклада о подростковых самоубийствах В ведомстве заявили, что статистические данные, приписываемые СКР, не соответствуют действительности

Ситуация

СКР связал рост числа подростковых самоубийств с «группами смерти»

В ведомстве считают, что подросткам перекодируют сознание

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Ситуация

СКР связал рост числа подростковых самоубийств с «группами смерти» В ведомстве считают, что подросткам перекодируют сознание

Ситуация

На администратора «группы смерти» Филиппа Лиса завели новое дело

Он пытался довести до суицида 16-летнюю девушку, но правоохранительные органы предотвратили самоубийство

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Ситуация

На администратора «группы смерти» Филиппа Лиса завели новое дело Он пытался довести до суицида 16-летнюю девушку, но правоохранительные органы предотвратили самоубийство

Ситуация

Полиция приняла спектакль Театра.doc за попытку суицида и задержала актрису

Также был задержан режиссер спектакля

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Ситуация

Полиция приняла спектакль Театра.doc за попытку суицида и задержала актрису Также был задержан режиссер спектакля

Ситуация

Роспотребнадзор приравнял зацеперов к самоубийцам

На этом основании Роскомнадзор начал блокировать сайты и сообщества, посвященные этому экстремальному занятию

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Ситуация

Роспотребнадзор приравнял зацеперов к самоубийцам На этом основании Роскомнадзор начал блокировать сайты и сообщества, посвященные этому экстремальному занятию

Город

На Крымском мосту тестируют систему оповещения о самоубийствах

Устройство будет передавать спасателям сигналы, если зафиксирует падение с моста крупного предмета

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Город

На Крымском мосту тестируют систему оповещения о самоубийствах Устройство будет передавать спасателям сигналы, если зафиксирует падение с моста крупного предмета

Ситуация

Замглавреда «Новой газеты» отстранили за угрозы группам в соцсетях от имени ФСБ

Сергея Соколова отстранили от работы и проверяют информацию у том, что он угрожал администраторам групп о суициде

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Ситуация

Замглавреда «Новой газеты» отстранили за угрозы группам в соцсетях от имени ФСБ Сергея Соколова отстранили от работы и проверяют информацию у том, что он угрожал администраторам групп о суициде

Город

В Петербурге завели уголовное дело о доведении до самоубийства через группы во «ВКонтакте»

Следователи хотят привлечь виновных к уголовной ответственности

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Город

В Петербурге завели уголовное дело о доведении до самоубийства через группы во «ВКонтакте» Следователи хотят привлечь виновных к уголовной ответственности

Ситуация

Роскомнадзор заблокировал восемь пропагандировавших суицид групп «ВКонтакте»

Поводом стал материал «Новой газеты» под названием «Группы смерти»

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Ситуация

Роскомнадзор заблокировал восемь пропагандировавших суицид групп «ВКонтакте» Поводом стал материал «Новой газеты» под названием «Группы смерти»

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