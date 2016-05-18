За две недели РКН потребовал отредактировать три текста издания «Батенька, да вы трансформер»
Все материалы посвящены самоубийствам. Редакция надеется оспорить требования
За две недели РКН потребовал отредактировать три текста издания «Батенька, да вы трансформер» Все материалы посвящены самоубийствам. Редакция надеется оспорить требования
РКН потребовал от «Батенька, да вы трансформер» удалить сатиру о правилах РКН спустя три года
Статья была посвящена разъяснениям ведомства о том, как писать о самоубийствах
РКН потребовал от «Батенька, да вы трансформер» удалить сатиру о правилах РКН спустя три года Статья была посвящена разъяснениям ведомства о том, как писать о самоубийствах
«ВКонтакте» поможет пользователям бороться с угрозами и оскорблениями в соцсети
«Центр безопасности» поможет родителям позаботиться о безопасности их детей
«ВКонтакте» поможет пользователям бороться с угрозами и оскорблениями в соцсети «Центр безопасности» поможет родителям позаботиться о безопасности их детей
Роскомнадзор заблокировал на YouTube клип ЛСП за пропаганду суицида
В мае «ВКонтакте» по той же причине заблокировала песню рэпера «Номера»
Роскомнадзор заблокировал на YouTube клип ЛСП за пропаганду суицида В мае «ВКонтакте» по той же причине заблокировала песню рэпера «Номера»
В СКР заявили о росте числа самоубийств среди детей с татуировками дельфинов и медуз
Для борьбы с детским суицидом ведомство предложило отменить анонимность в Рунете
В СКР заявили о росте числа самоубийств среди детей с татуировками дельфинов и медуз Для борьбы с детским суицидом ведомство предложило отменить анонимность в Рунете
Глава СКР — о необходимости закрыть Instagram после теракта в Ленинграде
Александр Бастрыкин перепутал не только современное название города, но, вероятно, и название сервиса
Глава СКР — о необходимости закрыть Instagram после теракта в Ленинграде Александр Бастрыкин перепутал не только современное название города, но, вероятно, и название сервиса
МВД составило портрет кураторов «групп смерти»
Чаще всего за «группами смерти» стоят подростки младше 16 лет
МВД составило портрет кураторов «групп смерти» Чаще всего за «группами смерти» стоят подростки младше 16 лет
Запрет анонимайзеров, приговор Филиппу Лису и модерация соцсетей
The Village вспоминает самые важные новости уходящей недели
Запрет анонимайзеров, приговор Филиппу Лису и модерация соцсетей The Village вспоминает самые важные новости уходящей недели
Госдума ужесточила наказание за создание «групп смерти»
Теперь за преступление грозит до 15 лет
Госдума ужесточила наказание за создание «групп смерти» Теперь за преступление грозит до 15 лет
Госдума примет закон об увеличении сроков за создание «групп смерти» в два раза к 21 июля
Законопроект внесли на рассмотрение парламента 17 июля
Госдума примет закон об увеличении сроков за создание «групп смерти» в два раза к 21 июля Законопроект внесли на рассмотрение парламента 17 июля
В Госдуме предложили сажать за доведение до самоубийства на 15 лет
Нижний предел составляет пять лет лишения свободы
В Госдуме предложили сажать за доведение до самоубийства на 15 лет Нижний предел составляет пять лет лишения свободы
СКР не признал подготовку доклада о подростковых самоубийствах
В ведомстве заявили, что статистические данные, приписываемые СКР, не соответствуют действительности
СКР не признал подготовку доклада о подростковых самоубийствах В ведомстве заявили, что статистические данные, приписываемые СКР, не соответствуют действительности
СКР связал рост числа подростковых самоубийств с «группами смерти»
В ведомстве считают, что подросткам перекодируют сознание
СКР связал рост числа подростковых самоубийств с «группами смерти» В ведомстве считают, что подросткам перекодируют сознание
На администратора «группы смерти» Филиппа Лиса завели новое дело
Он пытался довести до суицида 16-летнюю девушку, но правоохранительные органы предотвратили самоубийство
На администратора «группы смерти» Филиппа Лиса завели новое дело Он пытался довести до суицида 16-летнюю девушку, но правоохранительные органы предотвратили самоубийство
Полиция приняла спектакль Театра.doc за попытку суицида и задержала актрису
Также был задержан режиссер спектакля
Полиция приняла спектакль Театра.doc за попытку суицида и задержала актрису Также был задержан режиссер спектакля
Роспотребнадзор приравнял зацеперов к самоубийцам
На этом основании Роскомнадзор начал блокировать сайты и сообщества, посвященные этому экстремальному занятию
Роспотребнадзор приравнял зацеперов к самоубийцам На этом основании Роскомнадзор начал блокировать сайты и сообщества, посвященные этому экстремальному занятию
На Крымском мосту тестируют систему оповещения о самоубийствах
Устройство будет передавать спасателям сигналы, если зафиксирует падение с моста крупного предмета
На Крымском мосту тестируют систему оповещения о самоубийствах Устройство будет передавать спасателям сигналы, если зафиксирует падение с моста крупного предмета
Замглавреда «Новой газеты» отстранили за угрозы группам в соцсетях от имени ФСБ
Сергея Соколова отстранили от работы и проверяют информацию у том, что он угрожал администраторам групп о суициде
Замглавреда «Новой газеты» отстранили за угрозы группам в соцсетях от имени ФСБ Сергея Соколова отстранили от работы и проверяют информацию у том, что он угрожал администраторам групп о суициде
В Петербурге завели уголовное дело о доведении до самоубийства через группы во «ВКонтакте»
Следователи хотят привлечь виновных к уголовной ответственности
В Петербурге завели уголовное дело о доведении до самоубийства через группы во «ВКонтакте» Следователи хотят привлечь виновных к уголовной ответственности
Роскомнадзор заблокировал восемь пропагандировавших суицид групп «ВКонтакте»
Поводом стал материал «Новой газеты» под названием «Группы смерти»