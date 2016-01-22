Экс-глава управления ФСИН совершил самоубийство в зале суда. Его признали виновным в вымогательстве
Как ему удалось пронести с собой пистолет, неизвестно
Роспотребнадзор выпустил новые правила освещения суицида в СМИ
О самоубийствах призывают не писать на первых полосах и главных страницах сайтов
На Крымском мосту тестируют систему оповещения о самоубийствах
Устройство будет передавать спасателям сигналы, если зафиксирует падение с моста крупного предмета
Роскомнадзор перепроверит запрещённые статьи «Википедии»
Сейчас в реестре запрещённой информации находятся семь статей интернет-энциклопедии