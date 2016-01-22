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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Экс-глава управления ФСИН совершил самоубийство в зале суда. Его признали виновным в вымогательстве

Как ему удалось пронести с собой пистолет, неизвестно

Экс-глава управления ФСИН совершил самоубийство в зале суда. Его признали виновным в вымогательстве

Роспотребнадзор выпустил новые правила освещения суицида в СМИ

О самоубийствах призывают не писать на первых полосах и главных страницах сайтов

Роспотребнадзор выпустил новые правила освещения суицида в СМИ

На Крымском мосту тестируют систему оповещения о самоубийствах

Устройство будет передавать спасателям сигналы, если зафиксирует падение с моста крупного предмета

На Крымском мосту тестируют систему оповещения о самоубийствах

Роскомнадзор перепроверит запрещённые статьи «Википедии»

Сейчас в реестре запрещённой информации находятся семь статей интернет-энциклопедии

Роскомнадзор перепроверит запрещённые статьи «Википедии»