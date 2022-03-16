Сколько россиян полностью перешли на безналичную оплату
89 % населения по-прежнему регулярно пользуются наличными
В трамваях запустили систему безналичного расчета
Оплатить проезд можно с помощью смартфона или банковской карты
Альфа-банк первым в России открыл банкоматы с поддержкой Apple Pay и Android Pay
Это первые в России устройства с такой функцией
Карты Visa Сбербанка начали работать с Apple Pay и Samsung Pay
С осени 2016 года пользоваться сервисами можно по картам MasterCard банка
К Samsung Pay в России подключились шесть новых банков
В частности, теперь с сервисом работают Тинькофф-банк и «Открытие»
Samsung Pay запустит поддержку Visa в России с 1 декабря
Первыми к системе подключились Альфа-банк, МТС-банк и Райффайзенбанк
Кража фото в Apple, умный мотоцикл от BMW и серьги для AirPods
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В Samsung назвали дату запуска собственной платежной системы на территории России
Новая система поддерживается на Samsung Galaxy S7 edge, Galaxy S6 edge+ и Galaxy Note5
Visa и MasterCard помогут запустить Apple Pay и Android Pay в России
Они помогут НСПК внедрить сервис токенизации
Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке