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МЫ В СОЦСЕТЯХ

16 марта 2022

Samsung Pay продолжит работать в России

«Тройку» теперь можно добавить в Samsung Pay
4 ноября 2021

«Тройку» теперь можно добавить в Samsung Pay

30 июля 2021

«Ъ»: В России могут запретить работу Samsung Pay

Сколько россиян полностью перешли на безналичную оплату

89 % населения по-прежнему регулярно пользуются наличными

Сколько россиян полностью перешли на безналичную оплату

В трамваях запустили систему безналичного расчета

Оплатить проезд можно с помощью смартфона или банковской карты

В трамваях запустили систему безналичного расчета

Альфа-банк первым в России открыл банкоматы с поддержкой Apple Pay и Android Pay

Это первые в России устройства с такой функцией

Альфа-банк первым в России открыл банкоматы с поддержкой Apple Pay и Android Pay

Карты Visa Сбербанка начали работать с Apple Pay и Samsung Pay

С осени 2016 года пользоваться сервисами можно по картам MasterCard банка

Карты Visa Сбербанка начали работать с Apple Pay и Samsung Pay

К Samsung Pay в России подключились шесть новых банков

В частности, теперь с сервисом работают Тинькофф-банк и «Открытие»

К Samsung Pay в России подключились шесть новых банков

Samsung Pay запустит поддержку Visa в России с 1 декабря

Первыми к системе подключились Альфа-банк, МТС-банк и Райффайзенбанк

Samsung Pay запустит поддержку Visa в России с 1 декабря

Кража фото в Apple, умный мотоцикл от BMW и серьги для AirPods

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Кража фото в Apple, умный мотоцикл от BMW и серьги для AirPods

В Samsung назвали дату запуска собственной платежной системы на территории России

Новая система поддерживается на Samsung Galaxy S7 edge, Galaxy S6 edge+ и Galaxy Note5

В Samsung назвали дату запуска собственной платежной системы на территории России

Visa и MasterCard помогут запустить Apple Pay и Android Pay в России

Они помогут НСПК внедрить сервис токенизации

Visa и MasterCard помогут запустить Apple Pay и Android Pay в России

Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение