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Новости

Сколько россиян полностью перешли на безналичную оплату

89 % населения по-прежнему регулярно пользуются наличными

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Новости

Сколько россиян полностью перешли на безналичную оплату 89 % населения по-прежнему регулярно пользуются наличными

Новости

В трамваях запустили систему безналичного расчета

Оплатить проезд можно с помощью смартфона или банковской карты

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Новости

В трамваях запустили систему безналичного расчета Оплатить проезд можно с помощью смартфона или банковской карты

Новости

Альфа-банк первым в России открыл банкоматы с поддержкой Apple Pay и Android Pay

Это первые в России устройства с такой функцией

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Новости

Альфа-банк первым в России открыл банкоматы с поддержкой Apple Pay и Android Pay Это первые в России устройства с такой функцией

Город

Карты Visa Сбербанка начали работать с Apple Pay и Samsung Pay

С осени 2016 года пользоваться сервисами можно по картам MasterCard банка

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Город

Карты Visa Сбербанка начали работать с Apple Pay и Samsung Pay С осени 2016 года пользоваться сервисами можно по картам MasterCard банка

Новости

К Samsung Pay в России подключились шесть новых банков

В частности, теперь с сервисом работают Тинькофф-банк и «Открытие»

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Новости

К Samsung Pay в России подключились шесть новых банков В частности, теперь с сервисом работают Тинькофф-банк и «Открытие»

Новости

Samsung Pay запустит поддержку Visa в России с 1 декабря

Первыми к системе подключились Альфа-банк, МТС-банк и Райффайзенбанк

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Новости

Samsung Pay запустит поддержку Visa в России с 1 декабря Первыми к системе подключились Альфа-банк, МТС-банк и Райффайзенбанк

Новости

Кража фото в Apple, умный мотоцикл от BMW и серьги для AirPods

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Кража фото в Apple, умный мотоцикл от BMW и серьги для AirPods Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

В Samsung назвали дату запуска собственной платежной системы на территории России

Новая система поддерживается на Samsung Galaxy S7 edge, Galaxy S6 edge+ и Galaxy Note5

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Новости

В Samsung назвали дату запуска собственной платежной системы на территории России Новая система поддерживается на Samsung Galaxy S7 edge, Galaxy S6 edge+ и Galaxy Note5

Новости

Visa и MasterCard помогут запустить Apple Pay и Android Pay в России

Они помогут НСПК внедрить сервис токенизации

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Новости

Visa и MasterCard помогут запустить Apple Pay и Android Pay в России Они помогут НСПК внедрить сервис токенизации

Новости

Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Фермы Google, блокировка Tumblr и многомиллионная месть за увольнение Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке