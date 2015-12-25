Туроператоры предупредили о росте цен на отдых в России
Туристическая индустрия восстановится не скоро
С 1 июня в России начнет оживать туризм
В некоторых регионах откроются санатории, коттеджи и апарт-отели
Где недорого провести ноябрьские праздники Усадьбы, музеи и санатории, которые можно посетить осенью
Где недорого провести ноябрьские праздники Усадьбы, музеи и санатории, которые можно посетить осенью
Pink Planet House: Загадка круглого дома под ПетербургомОткуда в поселке Солнечное появилось здание в форме Сатурна и что находится внутри него
Pink Planet House: Загадка круглого дома под Петербургом Откуда в поселке Солнечное появилось здание в форме Сатурна и что находится внутри него
Российские санатории будут работать по системе «все включено»
В путевку войдут перелет в обе стороны, трансфер, проживание, питание и оздоровительные услуги
Путин предложил создать новую систему оценки российских курортов
Предполагается, что система будет аналогична «звёздности» отелей