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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Туроператоры предупредили о росте цен на отдых в России

Туристическая индустрия восстановится не скоро

Туроператоры предупредили о росте цен на отдых в России

С 1 июня в России начнет оживать туризм

В некоторых регионах откроются санатории, коттеджи и апарт-отели

С 1 июня в России начнет оживать туризм

Где недорого провести ноябрьские праздники
Где недорого провести ноябрьские праздники Усадьбы, музеи и санатории, которые можно посетить осенью
Где недорого провести ноябрьские праздники

Где недорого провести ноябрьские праздники
Усадьбы, музеи и санатории, которые можно посетить осенью

Pink Planet House: Загадка круглого дома под Петербургом

Pink Planet House: Загадка круглого дома под ПетербургомОткуда в поселке Солнечное появилось здание в форме Сатурна и что находится внутри него

Pink Planet House: Загадка круглого дома под Петербургом

Pink Planet House: Загадка круглого дома под Петербургом
Откуда в поселке Солнечное появилось здание в форме Сатурна и что находится внутри него

Российские санатории будут работать по системе «все включено»

В путевку войдут перелет в обе стороны, трансфер, проживание, питание и оздоровительные услуги

Российские санатории будут работать по системе «все включено»

Путин предложил создать новую систему оценки российских курортов

Предполагается, что система будет аналогична «звёздности» отелей

Путин предложил создать новую систему оценки российских курортов

На воды: 8 монументальных российских санаториев

На воды: 8 монументальных российских санаториевКисловодск, Сочи, Ялта и Подмосковье — рассказываем о величественных пансионатах, в которых можно круглый год отдохнуть душой и телом

На воды: 8 монументальных российских санаториев

На воды: 8 монументальных российских санаториев
Кисловодск, Сочи, Ялта и Подмосковье — рассказываем о величественных пансионатах, в которых можно круглый год отдохнуть душой и телом