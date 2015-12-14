Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ЦБ объявил о санации банка из топ-50 (обновлено)

Московский индустриальный банк не смог преодолеть финансовые трудности

ЦБ объявил о санации банка из топ-50 (обновлено)

Сколько банков лишили лицензии за последние пять лет

В Центробанке также рассказали, сколько банков санировали за это время

Сколько банков лишили лицензии за последние пять лет

Путин подписал закон о передаче Промсвязьбанка в госсобственность

Возглавит Промсвязьбанк глава Российского экспортного центра Петр Фрадков

Путин подписал закон о передаче Промсвязьбанка в госсобственность

Бинбанк и «Открытие» объединят до апреля 2019 года

ЦБ одобрил докапитализацию Бинбанка на 56,9 миллиарда рублей

Бинбанк и «Открытие» объединят до апреля 2019 года

Центробанк решил объединить Бинбанк и «ФК Открытие»

Из банков могут вывести все проблемные активы

Центробанк решил объединить Бинбанк и «ФК Открытие»

Совладелец Промсвязьбанка покинул Россию

Ранее Центробанк решил провести процедуру финансового оздоровления в банке

Совладелец Промсвязьбанка покинул Россию

Сколько Россия потеряла из-за проблемных банков

Данные приводит Минфин

Сколько Россия потеряла из-за проблемных банков

Центробанк назвал сумму затрат на оздоровление «Открытия» и Бинбанка

Средства из Фонда консолидации банковского сектора, которые пошли на санацию, не вернутся при продаже этих банков

Центробанк назвал сумму затрат на оздоровление «Открытия» и Бинбанка

Эвакуация «Яндекса», православные поджигатели и проблемы российских банков

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Эвакуация «Яндекса», православные поджигатели и проблемы российских банков

Проблемы Бинбанка объяснили слухами в интернете и письмом от «Альфа-капитала»

Микаил Шишханов рассказал, что нервная ситуация на финансовом рынке «сделала Бинбанк заложником слухов»

Проблемы Бинбанка объяснили слухами в интернете и письмом от «Альфа-капитала»

СМИ сообщили о планах ЦБ ввести временную администрацию в Бинбанке (обновлено)

О передаче банка под контроль Фонда консолидации банковского сектора может быть объявлено уже в четверг

СМИ сообщили о планах ЦБ ввести временную администрацию в Бинбанке (обновлено)

Центробанк подтвердил намерение продать «ФК Открытие» после санации

Центробанк намерен не допускать дальнейшего роста государственного сектора в банках

Центробанк подтвердил намерение продать «ФК Открытие» после санации

Бизнес-омбудсмен — о санации «Открытия» как убийстве банковского сектора

Оздоровление банка происходит по новой схеме

Бизнес-омбудсмен — о санации «Открытия» как убийстве банковского сектора

Центробанк начнет использовать новый механизм помощи банкам для выхода из трудной ситуации

Об этом сообщается на официальном сайте регулятора

Центробанк начнет использовать новый механизм помощи банкам для выхода из трудной ситуации

ЦБ потратит более 250 миллиардов рублей на санацию «Открытия»

Значительная часть средств пойдет на поддержку «Росгосстраха» и банка «Траст»

ЦБ потратит более 250 миллиардов рублей на санацию «Открытия»

Как превращение «Открытия» в госбанк повлияет на клиентов
Как превращение «Открытия» в госбанк повлияет на клиентов И стоит ли беспокоиться о своих сбережениях
Как превращение «Открытия» в госбанк повлияет на клиентов

Как превращение «Открытия» в госбанк повлияет на клиентов
И стоит ли беспокоиться о своих сбережениях

Центробанк сам займётся оздоровлением проблемных банков

После санации регулятор будет выставлять их на продажу

Центробанк сам займётся оздоровлением проблемных банков

В России составят реестр нарушающих права человека законов

Для этого правозащитники запустили проект «Санация права»

В России составят реестр нарушающих права человека законов

Проблемные объекты «СУ-155» достроят к 2018 году

Санацией девелопера займутся «Российский капитал» и группа компаний «БИН»

Проблемные объекты «СУ-155» достроят к 2018 году