ЦБ объявил о санации банка из топ-50 (обновлено)
Московский индустриальный банк не смог преодолеть финансовые трудности
Сколько банков лишили лицензии за последние пять лет
В Центробанке также рассказали, сколько банков санировали за это время
Путин подписал закон о передаче Промсвязьбанка в госсобственность
Возглавит Промсвязьбанк глава Российского экспортного центра Петр Фрадков
Бинбанк и «Открытие» объединят до апреля 2019 года
ЦБ одобрил докапитализацию Бинбанка на 56,9 миллиарда рублей
Центробанк решил объединить Бинбанк и «ФК Открытие»
Из банков могут вывести все проблемные активы
Совладелец Промсвязьбанка покинул Россию
Ранее Центробанк решил провести процедуру финансового оздоровления в банке
Центробанк назвал сумму затрат на оздоровление «Открытия» и Бинбанка
Средства из Фонда консолидации банковского сектора, которые пошли на санацию, не вернутся при продаже этих банков
Эвакуация «Яндекса», православные поджигатели и проблемы российских банков
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Проблемы Бинбанка объяснили слухами в интернете и письмом от «Альфа-капитала»
Микаил Шишханов рассказал, что нервная ситуация на финансовом рынке «сделала Бинбанк заложником слухов»
СМИ сообщили о планах ЦБ ввести временную администрацию в Бинбанке (обновлено)
О передаче банка под контроль Фонда консолидации банковского сектора может быть объявлено уже в четверг
Центробанк подтвердил намерение продать «ФК Открытие» после санации
Центробанк намерен не допускать дальнейшего роста государственного сектора в банках
Бизнес-омбудсмен — о санации «Открытия» как убийстве банковского сектора
Оздоровление банка происходит по новой схеме
Центробанк начнет использовать новый механизм помощи банкам для выхода из трудной ситуации
Об этом сообщается на официальном сайте регулятора
ЦБ потратит более 250 миллиардов рублей на санацию «Открытия»
Значительная часть средств пойдет на поддержку «Росгосстраха» и банка «Траст»
Как превращение «Открытия» в госбанк повлияет на клиентов И стоит ли беспокоиться о своих сбережениях
Центробанк сам займётся оздоровлением проблемных банков
После санации регулятор будет выставлять их на продажу
В России составят реестр нарушающих права человека законов
Для этого правозащитники запустили проект «Санация права»
Проблемные объекты «СУ-155» достроят к 2018 году
Санацией девелопера займутся «Российский капитал» и группа компаний «БИН»