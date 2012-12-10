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Офис недели (Петербург): T&P, «Сарафан PR» и пространство «Табурет»
Интерьер недели
Офис недели (Петербург): T&P, «Сарафан PR» и пространство «Табурет»Двухэтажная квартира на Невском проспекте, где работает агентство «Сарафан PR» и петербургские «Теории и практики».
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Офис недели (Петербург): T&P, «Сарафан PR» и пространство «Табурет»
Интерьер недели

Офис недели (Петербург): T&P, «Сарафан PR» и пространство «Табурет» Двухэтажная квартира на Невском проспекте, где работает агентство «Сарафан PR» и петербургские «Теории и практики».