10 фактов о зимнем сезоне в парке ГорькогоДиректор парка Ольга Захарова рассказала The Village об открытии катка и о том, чем смогут заняться посетители самого популярного московского парка зимой
10 фактов о зимнем сезоне в парке Горького Директор парка Ольга Захарова рассказала The Village об открытии катка и о том, чем смогут заняться посетители самого популярного московского парка зимой
ЧТО ТЫ ЕШЬ? Саша Фролова, Максим Сильва-Вега, Роман Мазуренко, Артемий Троицкий, Вика Газинская — их внешний вид уже стал достоянием общественности, настало время узнать, что у них внутри.