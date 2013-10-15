10 лучших интервью The Village о жизни горожан В 2014 году The Village поговорил с экспертами о коррупции, болезнях, смартфонах, о сексе и других важных вещах. Мы выбрали лучшие интервью ушедшего года
10 лучших интервью The Village о жизни горожан В 2014 году The Village поговорил с экспертами о коррупции, болезнях, смартфонах, о сексе и других важных вещах. Мы выбрали лучшие интервью ушедшего года
Тема недели: Мигранты в большом городе Как борются с мигрантами в странах Европы и Америки и какие методы предлагают жители Бирюлёва, что может быть страшнее визового режима и как мигрантам найти общий язык с местными жителями.