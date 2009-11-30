Москвичи смогут увидеть «поцелуй» Луны с Сатурном
Также в выходные на городом пролетят северные тауриды
Ко Дню Петра и Февронии в 10 московских кинотеатрах пройдут бесплатные показы фильмов
Показы пройдут 8 и 9 июля
В конце июня москвичи увидят первый летний звездопад
Также в конце месяца на небе могут появиться редкие серебристые облака
Планы на выходные: 29 ноября — 1 декабря Non/fiction, Пикассо Дэмиена Хёрста, кулинарная битва бабушек, встреча зимы в «Музеоне», концерты Limp Bizkit, Lord Finesse и Múm и воссоединение Tequilajazzz среди заметных событий выходных.
Планы на выходные: 29 ноября — 1 декабря Non/fiction, Пикассо Дэмиена Хёрста, кулинарная битва бабушек, встреча зимы в «Музеоне», концерты Limp Bizkit, Lord Finesse и Múm и воссоединение Tequilajazzz среди заметных событий выходных.
Вика, Кристина, Барселона: Девушки на футболе Завершающийся Чемпионат России по футболу и шумиха вокруг последних матчей заставили обратить на себя внимание. Мы отыскали среди толп футбольных фанатов и конной милиции молодых девочек, которые рассказали нам о том, как скрываются от родителей, что в школе можно издавать фанатский журнал, а на матчи лучше ходить вдвоем.