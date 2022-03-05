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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Цифра дня: Сколько сайтов заблокировали и удалили после начала ***** в России

Цифра дня: Сколько сайтов заблокировали и удалили после начала ***** в России

Сайт IKEA упал после старта финальной распродажи

Сайт IKEA упал после старта финальной распродажи

обновлено5 марта 2022

Ночь блокировок: от «Медузы» до Twitter

обновлено24 февраля 2022

Песков опроверг информацию о DDoS-атаке на сайт Кремля

Ссылка дня
24 декабря 2020

Бот, который расскажет, насколько плохую музыку вы слушаете в Spotify

«Лето целого года» — сайт, который за неделю сделали подростки из глубинки
Ссылка дня
2 декабря 2020

«Лето целого года» — сайт, который за неделю сделали подростки из глубинки

Ссылка дня
19 ноября 2020

Сайт для поиска дел в ЕСПЧ

Ссылка дня
17 ноября 2020

Сайт «Атопия Live» для людей с атопическим дерматитом

Предложение дня
26 октября 2020

Регистрировать сайты через госуслуги

Издание о современной культуре EastEast

Медиа является проектом Cultural Creative Agency

Издание о современной культуре EastEast

MetPet: Tinder для животных и их будущих хозяев

Вам предложат выбрать питомца из приютов Москвы и Петербурга

MetPet: Tinder для животных и их будущих хозяев

Школа устойчивого образа жизни

На сайте можно узнать подробнее об осознанном потреблении и найти литературу по теме

Школа устойчивого образа жизни

Lunar Hare Loves: Сайт со скидками от салонов красоты, йога-студий и кафе

Нужно только оформить бесплатную карту

Lunar Hare Loves: Сайт со скидками от салонов красоты, йога-студий и кафе

Facebook обновил дизайн сайта и добавил темный режим

Дизайн был доступен некоторым пользователям еще в феврале, но теперь его будут внедрять для всех

Facebook обновил дизайн сайта и добавил темный режим

Медицинский сайт Vademecum снял статью о платном лечении коронавируса, чтобы избежать блокировки

В материале говорилось, что ОМС покрывает лечение только тех пациентов, которых привезла скорая

Медицинский сайт Vademecum снял статью о платном лечении коронавируса, чтобы избежать блокировки

«Дом по другим правилам»: Tele2 открыл онлайн-пространство с концертами, тренировками и кино

Для всех и бесплатно

«Дом по другим правилам»: Tele2 открыл онлайн-пространство с концертами, тренировками и кино

В России стартовал эксперимент «Доступный интернет». Вот к каким сайтам открыли бесплатный доступ

Минкомсвязь отнесла к социально значимым сервисам 391 сайт

В России стартовал эксперимент «Доступный интернет». Вот к каким сайтам открыли бесплатный доступ

Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Это позволит уберечь себя от утечки данных

Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов

Reminder — медиа о саморазвитии и здоровье от основателей Skyeng

Научные статьи о том, как стать успешным и счастливым

Reminder — медиа о саморазвитии и здоровье от основателей Skyeng

Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии

Статьи и интервью со специалистами о заболевании

Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии

Роскомнадзор заблокировал сайт LostFilm. Там показывают главные зарубежные сериалы

Иск подала компания Warner Bros.

Роскомнадзор заблокировал сайт LostFilm. Там показывают главные зарубежные сериалы

Российский интернет-магазин Leica

До конца года технику доставят бесплатно

Российский интернет-магазин Leica

Автоматический рейтинг звезд и инфлюенсеров от Spletnik.ru

Список будет обновляться каждую неделю

Автоматический рейтинг звезд и инфлюенсеров от Spletnik.ru

Владимир Мединский — о закладках культурных людей

Большая часть населения, по версии министра, остается бескультурной

Владимир Мединский — о закладках культурных людей

Сайт о недооцененных модернистских зданиях Москвы

Архитектура оттепели в проекте «Гаража» и Readymag

Сайт о недооцененных модернистских зданиях Москвы

GeekBrains принимает заявки на бесплатный курс для frontend-разработчиков

Обучение продлится пять месяцев

GeekBrains принимает заявки на бесплатный курс для frontend-разработчиков

Интернет-магазин Uniqlo

На сумму свыше 4 тысяч рублей доставка будет бесплатной

Интернет-магазин Uniqlo

В Казахстане заблокировали франшизу The Village

Некоторые другие СМИ Казахстана также недоступны

В Казахстане заблокировали франшизу The Village

На обновленном портале «Наш город» разрешили отправлять жалобы по темам

Категории также разделили на подкатегории

На обновленном портале «Наш город» разрешили отправлять жалобы по темам

Сайт Навального заблокировали из-за использования Google Analytics

По такому принципу можно заблокировать все сайты в России, считает оппозиционер

Сайт Навального заблокировали из-за использования Google Analytics

Обновленный сайт Coub с тематическими разделами

Платформа превратилась в своеобразный «видео-Reddit»

Обновленный сайт Coub с тематическими разделами

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального «Умное голосование»

Политик создал проект для победы над «Единой Россией»

Роскомнадзор заблокировал сайт Навального «Умное голосование»

Конструктор несуществующих эмодзи

Эмодзи можно сконструировать из предложенных элементов самостоятельно или использовать случайное сочетание

Конструктор несуществующих эмодзи

Онлайн-магазин труднодоступной в России косметики Membrana

На сайте продаются средства для базового ухода Paula’s Choice, The Ordinary и CeraVe

Онлайн-магазин труднодоступной в России косметики Membrana

Бесплатный конструктор сайтов для бизнеса от Тинькофф-банка

Сервис доступен и для тех, кто не является клиентом банка

Бесплатный конструктор сайтов для бизнеса от Тинькофф-банка

Издание для родителей «ЕжикЕжик» сменит концепцию и название

Теперь проект называется Chips Journal

Издание для родителей «ЕжикЕжик» сменит концепцию и название

Юристы «Агоры» помогут владельцам заблокированных сервисов

Для получения правовой поддержки нужно связаться с правозащитниками

Юристы «Агоры» помогут владельцам заблокированных сервисов

На бывшем заводе «Рассвет» откроется образовательная площадка InLiberty

Здесь организуют ежедневные дискуссии и образовательные курсы

На бывшем заводе «Рассвет» откроется образовательная площадка InLiberty

Власти третий раз сорвали перезапуск сайта Мосэкомониторинга

На какой месяц сроки перенесут в этот раз — неизвестно

Власти третий раз сорвали перезапуск сайта Мосэкомониторинга

Нераскрывшееся кольцо Олимпиады в Сочи на сайте МОК

Изображение доступно при переходе по несуществующей ссылке

Нераскрывшееся кольцо Олимпиады в Сочи на сайте МОК

Правительство не даст операторам право замедлять интернет

Опровергаются также планы о создании Инфокоммуникационного кодекса

Правительство не даст операторам право замедлять интернет

«Кремлевский доклад», взлом сайта Рособрнадзора и новые требования к онлайн-магазинам

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

«Кремлевский доклад», взлом сайта Рособрнадзора и новые требования к онлайн-магазинам

Три российских сайта вошли в сотню самых популярных в мире

Лидером прошлого года стал Google

Три российских сайта вошли в сотню самых популярных в мире

«Открытая Россия» сменила адрес сайта после блокировки

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту по требованию Генпрокуратуры

«Открытая Россия» сменила адрес сайта после блокировки

Личный сайт Собянина

Он призвал жителей столицы задавать ему вопросы

Личный сайт Собянина

Мяукай и рычи: 20 приложений для владельцев животных
Мяукай и рычи: 20 приложений для владельцев животных Сервисы для тренировок, лечения, игр и ухода за питомцами
Мяукай и рычи: 20 приложений для владельцев животных

Мяукай и рычи: 20 приложений для владельцев животных
Сервисы для тренировок, лечения, игр и ухода за питомцами

На сайте правительства Москвы запустили поиск бесплатных кружков для детей

Всего там доступны более 60 тысяч секций

На сайте правительства Москвы запустили поиск бесплатных кружков для детей

Роскомнадзор заблокировал сайт с пиратскими программами для Android

Месячная посещаемость сайта составляла 6,3 миллиона человек

Роскомнадзор заблокировал сайт с пиратскими программами для Android

«Тюремный консультант» от правозащитников

«Русь сидящая» и «Мемориал» запустили сайт для заключенных и их семей

«Тюремный консультант» от правозащитников

Что делать, если у вас украли сайт
Что делать, если у вас украли сайт Рассказываем на собственном примере
Что делать, если у вас украли сайт

Что делать, если у вас украли сайт
Рассказываем на собственном примере

В России запустился детский образовательный портал «Чевостик»

Проект рассчитан на детей от 3 до 8 лет

В России запустился детский образовательный портал «Чевостик»

Сервис Citymapper начал учитывать пробки при построении маршрута

До этого пробки на карте не отображались

Сервис Citymapper начал учитывать пробки при построении маршрута

Сайт, отсчитывающий время с момента выхода последней песни Оксимирона

Репер не выпускает новую музыку уже 477 дней

Сайт, отсчитывающий время с момента выхода последней песни Оксимирона

На сайте «Почты России» появилась форма для подачи официальных обращений

Раньше подать обращение можно было только в отделении почты

На сайте «Почты России» появилась форма для подачи официальных обращений

Минфин опубликовал законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем

Ведомство может разрешить продажу алкоголя на специальных сайтах в 2018 году

Минфин опубликовал законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем

Благотворительный фонд Константина Хабенского запустил портал об опухолях мозга Oncobrain

Статьи на сайте написаны и верифицированы экспертами-онкологами

Благотворительный фонд Константина Хабенского запустил портал об опухолях мозга Oncobrain

В Москве запустили сайт «Навигатор системы московского здравоохранения»

Сейчас сервис работает в тестовом режиме

В Москве запустили сайт «Навигатор системы московского здравоохранения»

Производитель «Бабкиных семечек» и «Кириешек» запустил интернет-магазин снеков

Пока что он работает только в Томской области

Производитель «Бабкиных семечек» и «Кириешек» запустил интернет-магазин снеков

Суд принял заявление о признании интернет-магазина Wildberries банкротом

Иск на компанию подал ее поставщик — фирма «Прайм»

Суд принял заявление о признании интернет-магазина Wildberries банкротом

У «Яндекс.Денег» появился конструктор платежных форм для небольших магазинов

Сервис предназначен для небольших компаний и предпринимателей

У «Яндекс.Денег» появился конструктор платежных форм для небольших магазинов

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ