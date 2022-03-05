MetPet: Tinder для животных и их будущих хозяев
Вам предложат выбрать питомца из приютов Москвы и Петербурга
Школа устойчивого образа жизни
На сайте можно узнать подробнее об осознанном потреблении и найти литературу по теме
Lunar Hare Loves: Сайт со скидками от салонов красоты, йога-студий и кафе
Нужно только оформить бесплатную карту
Facebook обновил дизайн сайта и добавил темный режим
Дизайн был доступен некоторым пользователям еще в феврале, но теперь его будут внедрять для всех
Медицинский сайт Vademecum снял статью о платном лечении коронавируса, чтобы избежать блокировки
В материале говорилось, что ОМС покрывает лечение только тех пациентов, которых привезла скорая
«Дом по другим правилам»: Tele2 открыл онлайн-пространство с концертами, тренировками и кино
Для всех и бесплатно
В России стартовал эксперимент «Доступный интернет». Вот к каким сайтам открыли бесплатный доступ
Минкомсвязь отнесла к социально значимым сервисам 391 сайт
Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов
Это позволит уберечь себя от утечки данных
Reminder — медиа о саморазвитии и здоровье от основателей Skyeng
Научные статьи о том, как стать успешным и счастливым
Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии
Статьи и интервью со специалистами о заболевании
Роскомнадзор заблокировал сайт LostFilm. Там показывают главные зарубежные сериалы
Иск подала компания Warner Bros.
Автоматический рейтинг звезд и инфлюенсеров от Spletnik.ru
Список будет обновляться каждую неделю
Владимир Мединский — о закладках культурных людей
Большая часть населения, по версии министра, остается бескультурной
Сайт о недооцененных модернистских зданиях Москвы
Архитектура оттепели в проекте «Гаража» и Readymag
GeekBrains принимает заявки на бесплатный курс для frontend-разработчиков
Обучение продлится пять месяцев
В Казахстане заблокировали франшизу The Village
Некоторые другие СМИ Казахстана также недоступны
На обновленном портале «Наш город» разрешили отправлять жалобы по темам
Категории также разделили на подкатегории
Сайт Навального заблокировали из-за использования Google Analytics
По такому принципу можно заблокировать все сайты в России, считает оппозиционер
Обновленный сайт Coub с тематическими разделами
Платформа превратилась в своеобразный «видео-Reddit»
Роскомнадзор заблокировал сайт Навального «Умное голосование»
Политик создал проект для победы над «Единой Россией»
Конструктор несуществующих эмодзи
Эмодзи можно сконструировать из предложенных элементов самостоятельно или использовать случайное сочетание
Онлайн-магазин труднодоступной в России косметики Membrana
На сайте продаются средства для базового ухода Paula’s Choice, The Ordinary и CeraVe
Бесплатный конструктор сайтов для бизнеса от Тинькофф-банка
Сервис доступен и для тех, кто не является клиентом банка
Издание для родителей «ЕжикЕжик» сменит концепцию и название
Теперь проект называется Chips Journal
Юристы «Агоры» помогут владельцам заблокированных сервисов
Для получения правовой поддержки нужно связаться с правозащитниками
На бывшем заводе «Рассвет» откроется образовательная площадка InLiberty
Здесь организуют ежедневные дискуссии и образовательные курсы
Власти третий раз сорвали перезапуск сайта Мосэкомониторинга
На какой месяц сроки перенесут в этот раз — неизвестно
Нераскрывшееся кольцо Олимпиады в Сочи на сайте МОК
Изображение доступно при переходе по несуществующей ссылке
Правительство не даст операторам право замедлять интернет
Опровергаются также планы о создании Инфокоммуникационного кодекса
«Кремлевский доклад», взлом сайта Рособрнадзора и новые требования к онлайн-магазинам
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
«Открытая Россия» сменила адрес сайта после блокировки
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту по требованию Генпрокуратуры
Мяукай и рычи: 20 приложений для владельцев животных Сервисы для тренировок, лечения, игр и ухода за питомцами
На сайте правительства Москвы запустили поиск бесплатных кружков для детей
Всего там доступны более 60 тысяч секций
Роскомнадзор заблокировал сайт с пиратскими программами для Android
Месячная посещаемость сайта составляла 6,3 миллиона человек
«Тюремный консультант» от правозащитников
«Русь сидящая» и «Мемориал» запустили сайт для заключенных и их семей
В России запустился детский образовательный портал «Чевостик»
Проект рассчитан на детей от 3 до 8 лет
Сервис Citymapper начал учитывать пробки при построении маршрута
До этого пробки на карте не отображались
Сайт, отсчитывающий время с момента выхода последней песни Оксимирона
Репер не выпускает новую музыку уже 477 дней
На сайте «Почты России» появилась форма для подачи официальных обращений
Раньше подать обращение можно было только в отделении почты
Минфин опубликовал законопроект о легализации онлайн-торговли алкоголем
Ведомство может разрешить продажу алкоголя на специальных сайтах в 2018 году
Благотворительный фонд Константина Хабенского запустил портал об опухолях мозга Oncobrain
Статьи на сайте написаны и верифицированы экспертами-онкологами
В Москве запустили сайт «Навигатор системы московского здравоохранения»
Сейчас сервис работает в тестовом режиме
Производитель «Бабкиных семечек» и «Кириешек» запустил интернет-магазин снеков
Пока что он работает только в Томской области
Суд принял заявление о признании интернет-магазина Wildberries банкротом
Иск на компанию подал ее поставщик — фирма «Прайм»
У «Яндекс.Денег» появился конструктор платежных форм для небольших магазинов
Сервис предназначен для небольших компаний и предпринимателей