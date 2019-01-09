Издание о современной культуре EastEast Медиа является проектом Cultural Creative Agency
MetPet: Tinder для животных и их будущих хозяев
Вам предложат выбрать питомца из приютов Москвы и Петербурга
MetPet: Tinder для животных и их будущих хозяев Вам предложат выбрать питомца из приютов Москвы и Петербурга
Школа устойчивого образа жизни
На сайте можно узнать подробнее об осознанном потреблении и найти литературу по теме
Школа устойчивого образа жизни На сайте можно узнать подробнее об осознанном потреблении и найти литературу по теме
Lunar Hare Loves: Сайт со скидками от салонов красоты, йога-студий и кафе
Нужно только оформить бесплатную карту
Lunar Hare Loves: Сайт со скидками от салонов красоты, йога-студий и кафе Нужно только оформить бесплатную карту
Facebook обновил дизайн сайта и добавил темный режим
Дизайн был доступен некоторым пользователям еще в феврале, но теперь его будут внедрять для всех
Facebook обновил дизайн сайта и добавил темный режим Дизайн был доступен некоторым пользователям еще в феврале, но теперь его будут внедрять для всех
Медицинский сайт Vademecum снял статью о платном лечении коронавируса, чтобы избежать блокировки
В материале говорилось, что ОМС покрывает лечение только тех пациентов, которых привезла скорая
Медицинский сайт Vademecum снял статью о платном лечении коронавируса, чтобы избежать блокировки В материале говорилось, что ОМС покрывает лечение только тех пациентов, которых привезла скорая
«Дом по другим правилам»: Tele2 открыл онлайн-пространство с концертами, тренировками и кино
Для всех и бесплатно
«Дом по другим правилам»: Tele2 открыл онлайн-пространство с концертами, тренировками и кино Для всех и бесплатно
В России стартовал эксперимент «Доступный интернет». Вот к каким сайтам открыли бесплатный доступ
Минкомсвязь отнесла к социально значимым сервисам 391 сайт
В России стартовал эксперимент «Доступный интернет». Вот к каким сайтам открыли бесплатный доступ Минкомсвязь отнесла к социально значимым сервисам 391 сайт
Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов
Это позволит уберечь себя от утечки данных
Клиенты Visa смогут удалять данные своих карт со сторонних сайтов Это позволит уберечь себя от утечки данных
Reminder — медиа о саморазвитии и здоровье от основателей Skyeng
Научные статьи о том, как стать успешным и счастливым
Reminder — медиа о саморазвитии и здоровье от основателей Skyeng Научные статьи о том, как стать успешным и счастливым
Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии
Статьи и интервью со специалистами о заболевании
Онлайн-поддержка для женщин в послеродовой депрессии Статьи и интервью со специалистами о заболевании
Роскомнадзор заблокировал сайт LostFilm. Там показывают главные зарубежные сериалы
Иск подала компания Warner Bros.
Роскомнадзор заблокировал сайт LostFilm. Там показывают главные зарубежные сериалы Иск подала компания Warner Bros.
Российский интернет-магазин Leica До конца года технику доставят бесплатно
Автоматический рейтинг звезд и инфлюенсеров от Spletnik.ru
Список будет обновляться каждую неделю
Автоматический рейтинг звезд и инфлюенсеров от Spletnik.ru Список будет обновляться каждую неделю
Владимир Мединский — о закладках культурных людей
Большая часть населения, по версии министра, остается бескультурной
Владимир Мединский — о закладках культурных людей Большая часть населения, по версии министра, остается бескультурной
Сайт о недооцененных модернистских зданиях Москвы
Архитектура оттепели в проекте «Гаража» и Readymag
Сайт о недооцененных модернистских зданиях Москвы Архитектура оттепели в проекте «Гаража» и Readymag
GeekBrains принимает заявки на бесплатный курс для frontend-разработчиков
Обучение продлится пять месяцев
GeekBrains принимает заявки на бесплатный курс для frontend-разработчиков Обучение продлится пять месяцев
Интернет-магазин Uniqlo На сумму свыше 4 тысяч рублей доставка будет бесплатной
В Казахстане заблокировали франшизу The Village
Некоторые другие СМИ Казахстана также недоступны