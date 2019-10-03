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Федеральные округа с самой высокой средней зарплатой

Самые большие зарплаты получают жители Чукотки

Федеральные округа с самой высокой средней зарплатой
Самые большие зарплаты получают жители Чукотки