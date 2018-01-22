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Новости

Сбербанк запускает бесплатную Java-школу в Москве

Успешным студентам предложат работу в «СберТехе»

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Новости

Сбербанк запускает бесплатную Java-школу в Москве Успешным студентам предложат работу в «СберТехе»