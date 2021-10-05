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2021-10-05T09:03:51.000+03:00
5 октября 2021
Facebook, Instagram и WhatsApp заработали после шестичасового сбоя
2021-03-10T13:42:28.000+03:00
10 марта 2021
Вслед за госсайтами сбои случились в работе Google, YouTube, «Яндексе» и МТС
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