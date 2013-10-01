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В работе приложений для iPhone произошел масштабный сбой

Во всем винят Facebook

В работе приложений для iPhone произошел масштабный сбой
Во всем винят Facebook

Проезд на МЦД снова стал платным. Пассажиры все равно жалуются на сбои

Ликсутов заявил, что все в порядке

Проезд на МЦД снова стал платным. Пассажиры все равно жалуются на сбои
Ликсутов заявил, что все в порядке

Пользователи айфонов на iOS 12 столкнулись со сбоями в работе Telegram

Руководство мессенджера советует переустановить приложение

Пользователи айфонов на iOS 12 столкнулись со сбоями в работе Telegram
Руководство мессенджера советует переустановить приложение

Сервис продажи авиабилетов Sindbad приостановил работу

По данным нескольких источников, компания находится в предбанкротном состоянии

Сервис продажи авиабилетов Sindbad приостановил работу
По данным нескольких источников, компания находится в предбанкротном состоянии

Аэропорт Шереметьево назвал причины перебоев с доставкой багажа

В пресс-службе опровергли информацию о подтоплении багажного тоннеля

Аэропорт Шереметьево назвал причины перебоев с доставкой багажа
В пресс-службе опровергли информацию о подтоплении багажного тоннеля

«Аэрофлот» предупредил о проблемах с отправкой багажа из Шереметьева

Неполадки возникли у пассажиров, которые вылетали из Москвы

«Аэрофлот» предупредил о проблемах с отправкой багажа из Шереметьева
Неполадки возникли у пассажиров, которые вылетали из Москвы

Биометрия в iPhone 8, новое ПО для коллайдера и скандал в Google

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Биометрия в iPhone 8, новое ПО для коллайдера и скандал в Google
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новые санкции США против России, митинг ученых 28 июня и глобальный сбой Skype

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Новые санкции США против России, митинг ученых 28 июня и глобальный сбой Skype
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Сбои в работе «ВИМ-Авиа» могли быть вызваны нехваткой пилотов

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании всерьез обеспокоены утечкой кадров в Азию

Сбои в работе «ВИМ-Авиа» могли быть вызваны нехваткой пилотов
Ранее сообщалось, что российские авиакомпании всерьез обеспокоены утечкой кадров в Азию

Дмитрий Песков — о сбоях в работе навигаторов возле Кремля (обновлено)

По словам пресс-секретаря президента, он тоже сталкивался с подобной проблемой

Дмитрий Песков — о сбоях в работе навигаторов возле Кремля (обновлено)
По словам пресс-секретаря президента, он тоже сталкивался с подобной проблемой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

Пользователи жалуются на невозможность зайти на сайт

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи жалуются на невозможность зайти на сайт

Поезда на МЦК вошли в штатный график движения после сбоя

Причиной неполадок стало срабатывание приборов безопасности

Поезда на МЦК вошли в штатный график движения после сбоя
Причиной неполадок стало срабатывание приборов безопасности

В случае сбоев в метро автобусы ускорят при помощи «зелёной волны»

Ситуационный центр управления дорожным движением, который заработает в Москве к маю 2014 года, поможет быстрее реагировать на транспортные ЧП.

В случае сбоев в метро автобусы ускорят при помощи «зелёной волны»
Ситуационный центр управления дорожным движением, который заработает в Москве к маю 2014 года, поможет быстрее реагировать на транспортные ЧП.