В работе приложений для iPhone произошел масштабный сбой Во всем винят Facebook
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Аэропорт Шереметьево назвал причины перебоев с доставкой багажа
В пресс-службе опровергли информацию о подтоплении багажного тоннеля
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«Аэрофлот» предупредил о проблемах с отправкой багажа из Шереметьева
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Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Биометрия в iPhone 8, новое ПО для коллайдера и скандал в Google Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новые санкции США против России, митинг ученых 28 июня и глобальный сбой Skype
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Новые санкции США против России, митинг ученых 28 июня и глобальный сбой Skype The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Сбои в работе «ВИМ-Авиа» могли быть вызваны нехваткой пилотов
Ранее сообщалось, что российские авиакомпании всерьез обеспокоены утечкой кадров в Азию
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Дмитрий Песков — о сбоях в работе навигаторов возле Кремля (обновлено)
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В случае сбоев в метро автобусы ускорят при помощи «зелёной волны»
Ситуационный центр управления дорожным движением, который заработает в Москве к маю 2014 года, поможет быстрее реагировать на транспортные ЧП.